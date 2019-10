Siria | la Russia prende il posto degli USA per arginare la Turchia

Cresce la tensione in Siria - Russia annuncia “negoziati in corso” tra Ankara e Damasco : La Turchia e' in contatto "in tempo reale" con Damasco, attraverso i rispetti ministeri della Difesa, i servizi di intelligence e i ministeri degli Esteri. Lo ha rivelato l'inviato speciale russo per la Siria, Alexander Lavrentiev, citato dalla Ria Novosti. "Il dialogo tra Turchia e Siria e' in corso", ha detto il funzionario russo rispondendo alle domande di alcuni cronisti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove e' arrivato in visita ...