Siria | Erdogan | “Non dichiareremo mai cessate il fuoco” Telefonata con Putin | “Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) “Nonmaiil fuoco”, è la risposta del presidente turco Recep Tayypa Donald Trump, che nelle scorse ore si era detto “pronto a distruggere rapidamente l’economia turca” e ha chiesto ad Ankara di interrompere le operazioni militari inha aggiunto di non essere preoccupato per le sanzioni americane – firmate dallo stesso Trump – contro la sua offensiva. Le sue affermazioni arrivano mentre il vice presidente americano Mike Pence si appresta a partire per la Turchia insieme al segretario di Stato Mike Pompeo e al Consigliere per la sicurezza nazionale Mike O’Brien, proprio con l’obiettivo di cercare di ottenere unil fuoco. L’incontro conè in previsione per domani, 17 ottobre. Da Mosca il Cremlino fa sapere che la situazione inè stata al centro di una conversazione telefonica ...

MarcoBellinazzo : La strumentalizzazione politica del calcio da parte di #Erdogan è sempre stata palese e multiforme. Non stupiscono… - Agenzia_Ansa : #Siria, Erdogan: 'Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati' #ANSA - FratellidItaIia : Siria, Meloni: Un pensiero per Khalaf, Onu e Ue non possono più rimanere in silenzio su Erdogan… -