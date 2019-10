Siria | Conte | ‘battersi perché iniziativa Turchia cessi al più presto’

Siria : Conte ricorda attivista curda Hevrin Khalaf - lungo applauso Aula Camera : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, parlando della guerra in Siria ha nominato l’l’attivista curda Hevrin Khalaf, barbaramente uccisa la settimana scorsa. Immediato è scattato il lungo applauso dell’emiciclo di Montecitorio. L'articolo Siria: Conte ricorda attivista curda Hevrin ...

Siria : appello Le Contemporanee per stop guerra Rojava (2) : (Adnkronos) – Ecco l'appello: "Non parlateci piú di valori occidentali se non sapete difendere i curdi; Non parlateci piú di paritá se lasciate ammazzare le libere donne curde; Non parlateci più di pace se vi girate dall'altra parte davanti alla guerra piú ingiusta del secolo; Non parlateci piú di lotta al terrorismo se abbandonate chi la combatte; Non parlateci piú di niente. Di Italia, di Europa, di identitá, di ...

Siria : appello Le Contemporanee per stop guerra Rojava : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Non parlateci più di valori occidentali se non sapete difendere il popolo curdo". Parte in rete un appello tutto al femminile de Le Contemporanee per fermare la guerra nel Rojava. Lo lanciano giornaliste, scrittrici, studiose e donne dell'associazionismo ma anche artiste e donne dello spettacolo sollecitando adesioni, anche in vista di una manifestazione a Roma che potrebbe tenersi la ...

Siria - Conte in Senato : "Su Turchia serve decisione risoluta e ferma dell'Ue. Inaccettabili le parole di Ankara sui rifugiati" : "La decisione turca ripropone l'esigenza di una decisione comune, ferma e risoluta da parte" dell'Ue. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferendo in Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, ha ribadito la posizione dell'Italia sul conflitto in Siria. Accanto al premier, tra i banchi del governo, sedevano i ministri per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà (M5s) e quello per gli Affari ...

Siria - Conte : “Serve una decisione comune Ue per rispondere all’offensiva turca di Erdogan” : In vista del Consiglio Ue del 17 e 18 ottobre il premier Conte riferisce al Senato, davanti a un'Aula quasi al completo: "La decisione turca ripropone l'esigenza di una decisione comune, ferma e risoluta da parte dell'Ue. Le preoccupazioni di sicurezza della Turchia devono essere affrontati con gli strumenti della diplomazia, non con interventi militari".Continua a leggere

Siria : Conte - 'Italia ferma su moratoria armi - più incisivi se Ue unita' : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Quanto l'unità e la coesione siano imprescindibili per la sicurezza stessa dell'Europa ce lo ricorda, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'intervento militare turco nel Nord-Est della Siria, che mette a rischio la stabilità e la sicurezza dell'intera regione, causando nuove sofferenze ai civili ed ulteriori sfollati e ostacolando l'accesso dell'assistenza ...

Siria - Conte : "Fermare l'export di armi non basta. L'Italia appoggerà qualsiasi iniziativa che porti allo stop dell'offensiva turca" : Il blocco dell'export di armi alla Turchia non basta. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla a margine della presentazione del Rapporto Cnr e torna a commentare l'iniziativa di alcuni Paesi europei nei confronti di Ankara, dopo l'invasione del Rojava, regione del nord-est Siriano: quella del blocco della vendita di armamenti "è un'iniziativa doverosa, ma non ci può affatto appagare – ha dichiarato ...

**Siria : Conte - 'dobbiamo persuadere Turchia a rinunciare - esercito torni indietro'** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Dobbiamo persuadere la Turchia a rinunciare" alla opzione delle armi, "l'esercito turco deve tornare indietro". A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l'Innovazione in Italia.

**Siria : Conte - 'vorrei sentire Erdogan - vorrei chiamarlo'** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "vorrei sentire anche io Erdogan, vorrei chiamarlo". A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l'Innovazione in Italia.

Siria - Conte : “Stop all’esportazione di armi sia una decisione Ue - Italia sarà capofila” : "Non è vero che l'Italia è rimasta indietro", ha detto il presidente del Consiglio riferendosi alla decisione di fermare la vendita di armi alla Turchia di altri paesi Ue dopo l'attacco in Siria. "L'Italia - ha detto Conte - è capofila di una decisione forte dell'Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace".Continua a leggere

Siria - Conte : "Italia capofila in Europa su stop export armi alla Turchia". Di Maio e Le Drian (Francia) : "Ue parli con una voce sola" : "Non è vero che l'Italia è rimasta indietro" sull'embargo alle armi alla Turchia, "l'Italia è capofila di una decisione forte dell'Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace. Se siamo capofila di una simile decisione non vuol dire mica che vogliamo vendere armi a Ankara". Nel giorno del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l'Italia chiederà all'Unione una decisione ...

Siria : Di Maio - 'contento che Usa invitano Turchia a fermarsi' : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – "Sono che anche gli Stati Uniti stiano chiedendo alla Turchia di fermarsi, quantomeno incoraggiano a fermarsi". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Foligno.

Siria : Conte - Ue non può accettare ricatti - stop iniziativa militare (2) : Roma 11 ott. (AdnKronos) – "Non può essere che l'attività svolta dalla Turchia per accogliere i profughi Siriani, tra l'altro finanziata ampiamente e in modo cospicuo dall'Europa, diventi un'arma di ricatto". L'attacco di Ankara "non può che avere – per il premier – la riprovazione di tutta la comunità internazionale. L'Ue dovrà parlare con una voce sola, ...