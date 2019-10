Sicilia | alla ballerina gravemente ferita nell' esplosione di Parigi il Premio Emanuela

Falso olio extravergine in Sicilia - è allarme invasione : Ieri oltre due quintali di olio extravergine taroccato sono stati sequestrati al porto di Palermo. L’olio di scarsa qualità ma spacciato per extravergine di oliva stava per essere inviato negli Stati Uniti. Ma non solo, anche il miele Siciliano è oggetto di truffe e alterazioni. Si moltiplicano i sequestri inferti al commercio di prodotti agricoli illegali in Sicilia. Il carico di olio fasullo è stata bloccato ieri al porto di Palermo ...

Alarm Phone : barcone dalla Libia a Lampedusa. 5 sbarchi in Sicilia nel giro di poche ore : Alarm Phone in un tweet dà notizia di un altro barcone partito dalla Libia arrivato in queste ore a Lampedusa (Agrigento): "Ieri siamo stati contattati da un parente di persone su una barca partita da Zuwarah Libia, con 20 persone incluse molte famiglie. Non siamo riusciti a contattare la barca ma abbiamo informato la Guardia costiera. Oggi il parente ci ha detto che la barca è arrivata a Lampedusa!".Ieri siamo stati contattati da un parente ...

In italia è record di "Neet" : i giovani che non studiano e non lavorano. Dati allarmanti in Sicilia - Calabria e Campania. Siamo i peggiori d'Europa : Non studiano, non lavorano, non seguono alcun corso di formazione. In pratica, trascorrono le giornate tra letto e divano. È l'esercito dei Neet, acronimo inglese per not in education,...

Sicilia : ‘Milleperiferie’ - lunedì Provenzano e De Micheli alla scuola Ascione di Palermo : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) – Sarà presentata lunedì 14 ottobre, alle ore 10, nei locali dell’Istituto ‘Ernesto Ascione”, di via Centuripe, a Borgo Nuovo, ‘Milleperiferie: la rete per la riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie”. Riparte dal quartiere palermitano, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Comune di Palermo e dell’Anci Nazionale, il progetto ideato ...

Maltempo Sicilia - acquazzoni nel Ragusano : disagi e allagamenti nelle strade : Violenti acquazzoni si sono abbattuti nel primo pomeriggio nel Ragusano sia a Modica che a Ragusa che hanno messo in tilt il traffico veicolare. Impegnate le squadre della Protezione Civile per venire incontro alle richieste di soccorso che stanno arrivando. Al lavoro i vigili del fuoco soprattutto a Modica, dove tutta la zona del polo commerciale è stata sommersa dall’acqua. L’intera area è risultata intransitabile per parecchie ...

Maltempo Sicilia - fango dalla scarpata : bloccata la Statale di Palermo : Bloccato il traffico sulla strada Statale 113 “Settentrionale Sicula“, nel territorio di Cefalù, a causa della presenza di fango scivolato dalla scarpata di monte in seguito alle intense precipitazioni delle ultime ore. Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilita’ e per il ripristino della normale circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia, fango dalla scarpata: bloccata la Statale di Palermo sembra essere il ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : vento forte nel Vibonese - allagamenti a Lipari : forte ondata di Maltempo nelle scorse ore tra Calabria e Sicilia. Raffiche di vento e piogge torrenziali hanno colpito Pizzo Calabro, nel Vibonese. Registrati disagi e danni in diversi edifici pubblici, compreso il Municipio e la vicina scuola dell’Infanzia di via Nazionale. Molti i tetti scoperchiati dalle tegole e numerose le chiamate ai vigili del fuoco. allagamenti segnalati anche a Vibo Valentia città, ma la situazione sta ora ...

Sicilia : nuove divise alla Regione - esposto Codacons a Corte dei Conti : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - Il caso delle nuove divise ai dipendenti della Regione Sicilia finisce al vaglio della magistratura contabile. Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto alla Corte dei Conti della Sicilia affinché apra un'indagine sulla vicenda, verificando "la congruità de

Maltempo Sicilia : oggi allerta meteo “gialla” a Palermo : La Protezione Civile rende noto che oggi per la città di Palermo è prevista un’allerta meteo codice giallo, mentre per il versante tirrenico della Sicilia Nord-Orientale (provincia di Messina, zona di allerta A), Centro-settentrionale (province di Messina e Palermo, zona di allerta B) e Nord-orientale (versante ionico, province di Catania e Messina, zona di allerta I) l’allerta sarà di colore arancione (preallarme). L'articolo ...

Dazi americani - allarme del settore caseario Siciliano : L'introduzione dei Dazi sui formaggi non può non allarmare anche il settore lattiero caseario siciliano. allarme del Diprosilac

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile : allarme arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e prime precipitazioni. Nella giornata di domani la perturbazione attraverserà l’intero territorio nazionale, interessando soprattutto le regioni del versante tirrenico, con fenomenologia a tratti intensa, in progressiva attenuazione pomeridiana al Centro. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione al ...

Sicilia : scandalo alla Foss per cena da 699 euro - Udc ‘azzerare vertici’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Gli organi della Fondazione orchestra sinfonica Siciliana vanno azzerati immediatamente per far ripartire il Politeama”. Ad affermarlo è la capogruppo dell’Udc all’Ars Eleonora Lo Curto commentando l’articolo del quotidiano La Repubblica-Palermo su una cena da 699 euro in un ristorante romano messa in nota spese dal direttore amministrativo della Foss Massimo ...