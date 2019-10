Shantae and the Seven Sirens ha una traduzione italiana orrenda?

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)and theavrebbe una pessimain italiano, denunciano i videogiocatori.Come possiamo vedere, infatti, l'utente Ducktor Naldush ha pubblicato su Twitter il menù principale del titolo, e salta subito all'occhio come delle voci abbiano nomi assurdi o incomprendibili: vediamo scritto curriculum vitae, realizzazioni e altre parole a caso.Non ci vuole molto per capire come sia stato fatto un (pessimo) utilizzo di Google Translate: curriculum vitae starebbe infatti per resume, mentre realizzazioni per credits. Lasembra dunque fatta alla cieca, prendendo le prime parole senza controllarne il significato in base al contesto.Leggi altro...

