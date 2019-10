Sfera Ebbasta e Andrea Petagna aprono a Milano Healthy Color

Petagna e Sfera Ebbasta inaugurano oggi l’ Healthy Color : Andrea Petagna e Sfera Ebbasta insieme per un nuovo locale a Milano. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport. L’attaccante della Spal ha deciso di differenziare i suoi interessi e così inaugura oggi l’“Healthy Color”. I due sono amicissimi: il calciatore ha seguito qualche concerto e ora è nata una partnership imprenditoriale che li vede soci nel locale che ha nel poke (riso come base, più pesce e verdura) il suo elemento ...

Healthy Color - apre a Milano il locale di Sfera Ebbasta e Andrea Petagna : Healthy Color. Musica e sport, Colore e salute si incontrano nella gastronomia: da mercoledì 16 ottobre apre nel centro di Milano, proprio dove via della Moscova incontra Largo La Foppa, una nuova realtà che prende il nome di Healthy Color ed è il nuovo Healthy Food Corner del rapper multiplatino Sfera Ebbasta e del calciatore di Serie A Andrea Petagna. Per i due è stato un anno ricco di novità: Sfera, dopo gli ultimi successi discografici e un ...

Sfera Ebbasta stroncato da Selvaggia Lucarelli : 'Fedez in confronto è un gigante' : Sfera Ebbasta è senza ombra di dubbio il giudice più controverso e chiacchierato dell'ultima edizione di X Factor. Le polemiche conseguenti alla sua nomina – molti lo hanno percepito letteralmente come 'il sostituto di Fedez', altri continuano ad attribuirgli in un modo o nell'altro una qualche responsabilità per la strage di Corinaldo – sembravano essersi quantomeno affievolite dopo i numerosi apprezzamenti ricevuti dal trapper in seguito alle ...

Selvaggia Lucarelli al vetriolo su Sfera Ebbasta : Fedez al confronto è un gigante : Nell'ultima puntata di X factor, con la "fase delle cinque sedie" è giunta l'occasione per i talenti seguiti dai giudici Mara Maionchi e Malika Ayane -rispettivamente coach 'Over' e 'Under uomini'- di giocarsi l'accesso all'ambita fase degli Home Visit (in programma per il 17 ottobre). E in merito alla 13esima edizione del talent show condotto da Alessandro Cattelan, la blogger nonché opinionista storica di Ballando con le stelle, Selvaggia ...

Sfera Ebbasta lavora in studio insieme a Steve Aoki : 'Voglio arrivare in tutto il mondo' : Si sa ancora poco e niente del prossimo album di Sfera Ebbasta, le uniche certezze sono relative al fatto che i tempi, ormai, sono sicuramente maturi per il ritorno. Il precedente album, il fortunatissimo cinque volte disco di platino 'Rockstar', è stato pubblicato nel gennaio del 2018 e l'attesa dei fan, così come quella dei curiosi e degli appassionati di rap in genere, ma anche dei detrattori, è ormai ai massimi livelli. Dal gennaio 2018 ad ...

New York : Sfera Ebbasta nella sede della label di Drake - Ernia e Luché vicini per caso : In questi giorni molti rapper italiani si stanno alternando tra New York e Los Angeles, tra questi Ernia, che – dopo essere stato Los Angeles, nello stesso periodo in cui la città californiana ospitava Rkomi, Drefgold e Sfera Ebbasta – ha immortalato nelle scorse ore, direttamente da New York, il suo incontro, casuale, almeno a detta dei diretti interessati, con Luché. Ernia e Luché, vicini per caso a New York "Manco a farlo apposta abbiamo ...

X Factor - Sfera Ebbasta : “Non sono cattivo!”. E su Mara Maionchi… : Sfera Ebbasta di X Factor contro chi lo giudica male: lo sfogo Sfera Ebbasta, dopo aver ottenuto un grandissimo successo con il suo ultimo album, vendendo migliaia di copie, è stato scelto come giurato di X Factor 2019. In tale circostanza il popolare rapper ha dimostrato a tutti di sentirsi assolutamente a suo agio in questo ruolo, facendo conoscere al grande pubblico anche un altro suo lato del carattere ben lontano dal ‘bad boy’. ...

X Factor 13 - Bootcamp : i cantanti scelti da Samuel e Sfera Ebbasta : Si è conclusa la prima puntata di X Factor 13 dedicata ai Bootcamp con le scelte di Samuel e Sfera Ebbasta. Numerosi gli switch e i colpi di scena che hanno portato anche il pubblico a protestare.Ecco cosa è successo in questa puntata e le scelte dei due giudici. Partiamo da Samuel.prosegui la letturaX Factor 13, Bootcamp: i cantanti scelti da Samuel e Sfera Ebbasta pubblicato su TVBlog.it 03 ottobre 2019 23:40.

X Factor 2019 : Doll Kill canta XNX di Sfera Ebbasta ai Bootcamp (VIDEO) : X Factor 2019: Doll Kill si è presentata ai Bootcamp davanti a Sfera Ebbasta cantando XNX la canzone del giudice (VIDEO) Oggi è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp. In questa fase i giudici hanno selezionato i cinque concorrenti che andranno agli Home Visit, l’ultimo step prima dei live. Il secondo a selezionare è stato Sfera Ebbasta con le “under donna”, a lui con l’arduo compito di scegliere cinque concorrenti su ...