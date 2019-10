Senato | Lega | “Presidente Conte | sui dazi lei è falso come il Parmesan” Casellati

Matteo Salvini - operazione "spallata al governo" : i dieci Senatori M5s pronti a passare alla Lega : Ci sono dieci grillini pronti a lasciare Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle per la Lega. Non si sanno ancora i nomi ma si tratta di dieci senatori, forse di più. Matteo Salvini sta mettendo in atto l'operazione "spallata al governo". Che comincia sabato 19 a Roma con la manifestazione della Lega

Caserta - il Senatore Barbaro denuncia un'omelia anti-Lega : 'Aderenti assassini' : La querelle tra la Lega e la Chiesa si arricchisce di una nuova puntata: dopo gli scontri sul tema immigrazione, ci sarebbe un altro sacerdote che avrebbe proferito parole non certo tenere nei confronti del Carroccio nel corso della propria omelia di domenica 6 ottobre. Sotto accusa è finito padre Michele Santoro del convento francescano di Marcianise, mentre a contestare e a denunciare al pubblico il suo gesto è il senatore leghista Claudio ...

Armando Siri - la giunta delle Immunità dice sì al sequestro del pc del Senatore della Lega : La giunta delle elezioni e delle Immunità, ha dato il via libera al sequestro del computer di Armando Siri, ex sottosegretario leghista ai Trasporti, con 13 voti favorevoli e 8 contrari. L’organismo presieduto da Maurizio Gasparri era chiamato a decidere sulla richiesta della procura di Milano di sequestro del pc del senatore leghista, finito al centro di una indagine su un presunto autoriciclaggio, dopo il prestito ottenuto da Siri, da un ...

Fuga dal M5S verso Italia Viva e Lega : timori di altri addii tra Senatori e deputati : Circolano a Palazzo Madama i nomi di Ugo Grassi e Lello Ciampolillo. Cataldo Mininno smentisce invece ogni tentazione

I Senatori della Lega occupano i banchi del governo per paralizzare i lavori : seduta sospesa : I lgehisti Calderoli e Romeo hanno chiesto l'immediata calendarizzazione di una mozione sul clima presentata nel giugno scorso. Davanti al rifiuto della vicepresidente di turno i senatori della Lega hanno occupato i banchi del governo per bloccare i lavori dell'Aula. La seduta è stata sospesa. Calderoli: "Siamo già partiti anche con l'addestramento dei colleghi del gruppo per un'opposizione dura e senza sconti".Continua a leggere

Senato - la Lega fa mancare numero legale : quali sono le commissioni a rischio : In molte commissioni la maggioranza conta su numeri esigui. Nella Affari costituzionali al Senato, ad esempio, su 25 componenti i membri della maggioranza sono 14. E ci sono 11 presidenti leghisti tra Camera e Senato pronti a ostacolare l'attività parlamentare del nascente governo giallorosso

L'ostruzionismo della Lega al Senato - governo battuto in commissione | Calderoli : "E' solo l'inizio - sarà un Vietnam" : La Lega inaugura al Senato l'annunciato ostruzionismo nelle commissioni parlamentari. Per due volte consecutive salta il numero Legale. Calderoli: "Per la maggioranza sarà un Vietnam"

Il governo bloccato per due volte dalla Lega al Senato Calderoli : «Sarà un Vietnam» : L’ex ministro: «I signori della maggioranza impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega all’opposizione!». Di Maio: «Capisco nervosismo di Salvini, era ministro. Ma ha deciso lui di buttare giù tutto. Mi dispiace che si sia ridotto così»

Governo bloccato in Senato - manca il numero legale in Commissione. Lega : “È solo l’inizio” : I lavori del Governo Conte bis sono stati bloccati in Senato a causa della mancanza del numero Legale in Commissione Affari costituzionali. Esulta il Senatore leghista, e vice presidente del Senato Roberto Calderoli: “La Lega fa opposizione. Glielo avevamo promesso! Questo è solo l’inizio! Per ora, Lega-maggioranza 1-0”.Continua a leggere

Conte : «Inserire in Costituzione la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile» Senato - la Lega blocca le Commissioni : Il presidente del Consiglio Conte, parlando a New York con i giornalisti a margine dei lavori dell’Assemblea dell’Onu.

Senato - manca il numero legale in commissione - la Lega esulta : «È solo l'inizio» : Senato, manca il numero Legale nella prima commissione, quella degli Affari Costituzionali, e la Lega esulta. Calderoli: «È solo l'inizio». «Questo...

Senato - manca la maggioranza per due volte : salta la seduta in Commissione e Lega esulta. M5s assenti per assemblea su capogruppo : E’ mancata per due volte la maggioranza in Commissione Affari costituzionali in Senato e la seduta è stata rinviata a domani 25 settembre. L’organismo, chiamato a dare un parere su un atto del governo sulla giustizia contabile, non si è potuto esprimere per la mancanza del numero Legale necessario. Il presidente leghista Stefano Borghesi ha riaggiornato la seduta e il Senatore del Carroccio Roberto Calderoli ha diffuso una nota per ...

Roberto Calderoli fa saltare le sedute in commissione al Senato : "Ecco l'opposizione della Lega" : Come previsto, la Lega all'opposizione dà del filo da torcere alla nuova maggioranza. "Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata la seduta della prima commissione del Senato per la mancanza del numero legale richiesto". Ad annunciarlo è il vicepresidente leghista, Roberto Calderoli. Una

Senato - manca il numero legale in commissione - la Lega esulta : «È solo l'inizio» : Senato, manca il numero Legale in commissione, la Lega esulta. Calderoli: «È solo l'inizio». «Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata...