Semifinale Amici Celebrities del 16 ottobre | eliminata la Torrisi e Filiberto

Amici Celebrities - Ciro Ferrara arriva in ritardo di tre ore alla Semifinale : “Si è addormentato sul treno e si è svegliato a Firenze” : Ciro Ferrara è uno dei concorrenti del nuovo talent di Canale 5 Amici Celebrities, la cui semifinale va in onda stasera, mercoledì 16 ottobre. E proprio in vista della semifinale, l’ex calciatore è stato protagonista di un aneddoto divertente che gli è costato però ore di ritardo alle prove del programma. “Mentre si dirigeva negli studi romani poco prima della semifinale del programma, ha preso il treno da Napoli ma si è addormentato ...

Amici Celebrities Semifinale : anticipazioni e ospiti 16 ottobre 2019 : Amici Celebrities Semifinale. Torna mercoledì 16 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5 il talent show condotto da Michelle Hunziker. Ecco di seguito tutto sul quinta appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Amici Celebrities Semifinale: anticipazioni e ospiti 16 ottobre 2019 Al timone del programma torna Michelle Hunziker al posto di Maria De Filippi, ora impegnata con Tu si Que Vales in partenza in prima serata al sabato ...

Spoiler Amici Celebrities - la Semifinale : Laura ed Emanuele esclusi - Irama e Stash ospiti : Ieri, martedì 15 ottobre, è stata registrata la semifinale di Amici Celebrities: le anticipazioni del web fanno sapere che a lasciare la gara, a un passo dalla finalissima, sono stati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia. "Vicolo delle News" informa i fan che l'elezione dei quattro finalisti, della prima edizione vip del talent-show, è avvenuta step by step: al termine di ogni girone, la giuria ha scelto il migliore da far approdare ...

Semifinale AmiciCelebrities : Maria De Filippi in veste di terzo giudice : Mercoledì 16 ottobre andrà in onda la Semifinale di Amici Celebrities. Nella nuova puntata saranno diversi i cambiamenti: uno si è avuto già la settimana scorsa con l'arrivo di Michelle Hunziker in conduzione. Le prime tre puntate invece sono state condotte dalla vera padrona di casa, Maria De Filippi che ha ideato questo format. Come spiegato dalla stessa De Filippi, Michelle Hunziker è arrivata in corsa perché impegnata con il Tg satirico ...

Amici Celebrities - la Semifinale : parte il televoto e la De Filippi sarà il quarto giudice : Il promo della penultima puntata di Amici Celebrities ha anticipato molte delle novità che saranno proposte al pubblico mercoledì prossimo: per la prima volta da quando è iniziata la gara, tutti i concorrenti si sfideranno senza appartenere a nessuna squadra. La gente da casa, invece, potrà votare l'artista che preferisce e che vorrebbe vedere in finale: Michelle Hunziker, infatti, ha aperto un televoto che durerà fino a lunedì 14 ottobre. Il ...