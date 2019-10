Scossa di terremoto avvertita nella Baia di San Francisco

Arezzo : lieve Scossa di terremoto tra Bibbiena e Sansepolcro : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi 15 ottobre 2019, precisamente alle 19.52, sull'Appennino centrale, in Toscana. Secondo i sismografi dell'INGV si è trattato di un...

Calabria : Scossa di terremoto a Crotone ben avvertita - dati INGV : Una scossa di terremoto si è verificata al Sud Italia, a ridosso della costa ionica calabrese, alle ore 13.54. Secondo le rilevazioni dell'INGV, il terremoto è stato di magnitudo 3.7 sulla scala...

Trema la Sicilia - Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 : Continua a Tremare la Sicilia. Un altro terremoto è stato registrato dai sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.8 ed è stato registrato dal centro dell’Ingv a largo delle isole Eolie alle 22.42 di ieri notte. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 297 km di profondità ed epicentro 91 km a nordovest di Messina. Per effetto ...

Terremoto in Indonesia - Scossa magnitudo 6.2 : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in Indonesia alle 22:23:55 UTC (00:23:55 ora italiana, 05:23:55 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si ha notizia al momento di danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Indonesia, scossa magnitudo 6.2 sembra essere il primo su Meteo Web.

L'Aquila - cadono frammenti dal viadotto dopo una Scossa di terremoto : Luca Sablone In corso interventi di messa in sicurezza antisismica: prevista l'installazione di reti per evitare la caduta di ulteriori frammenti Paura per dei calcinacci che si sono staccati da un viadotto dell'A24 che passa sulla Strada Statale 17, uno dei luoghi più trafficati de L'Aquila. Ad essere coinvolto è stato un automobilista che fortunatamente è rimasto illeso; lo stesso conducente ha avvertito i vigili del fuoco che ...

TERREMOTO OGGI A L'AQUILA M 3.1/ Ingv - Scossa Centro Italia : epicentro a Capitignano : TERREMOTO OGGI, 12 ottobre 2019, a L'AQUILA: la scossa di magnitudo 3.1 sulla scala Richter si è verificata alle ore 14:29.

