Sciopero generale del 25 ottobre | dalla scuola ai trasporti | rischio caos

Sciopero generale scuola il 12 novembre : Le lezioni sono iniziate da neanche un mese e la scuola continua a restare nel caos. Molte sono infatti le cose che ancora non vanno nonostante il cambio di governo e il conseguente cambio alla guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il problema degli insegnanti di sostegno mancanti, la "supplentite" e il conseguente precariato, le risorse non stanziate, Pas non ancora avviati e molto altro. E in tutto ciò a pagarne ...