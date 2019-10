Scarcerato | torna a rapinare lo stesso negozio dopo due giorni | Hai visto? Sono

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) “Haiuscito di galera”. Si è presentato così un rapinatore, in undi Roma, vicino alla stazione Termini. Era la seconda volta che “faceva visita” alla prima era stato arrestato, ma subito. E così ha pensato di mettere a segno un altro colpo nelalle spalle della stazione Termini. Lo riporta Il Messaggero. Chine F., 18enne originario del Camerun non è stato scoraggiato dalla condanna lampo emessa nei suoi confronti sabato mattina, 12 ottobre. Chine F. si è presentato lunedì pomeriggio, 14 ottobre, in via Gioberti dallocommerciante che lo aveva denunciato e fatto arrestare, con l’intenzione di vendicarsi a suon di calci e pugni. E non era solo: nelle camere di sicurezza del tribunale aveva, infatti, stretto amicizia con un altro ragazzo africano, ...

DamatoRicardo : «Visto? Sono uscito di galera», scarcerato dopo 48 ore torna a rapinare lo stesso negoziante - MariangelaErcu3 : RT @hele_fr: #Roma camerunese scarcerato torna a rapinare lo stesso negozio 48 ore dopo: «Visto? Sono uscito di galera» - babyspettri : RT @hele_fr: #Roma camerunese scarcerato torna a rapinare lo stesso negozio 48 ore dopo: «Visto? Sono uscito di galera» -