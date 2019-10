San Francisco | afferra il quadro di Salvador Dalì ed esce indisturbato dal museo | il

Terremoto M. 4.5 in California : avvertito in tutta l’area della Baia di San Francisco e nella Central Valley. L’analisi : Alle 22:30 (ora locale) del 14 ottobre, un Terremoto di magnitudo 4.5 vicino alla città di Pleasant Hill ha scosso tutta la Baia di San Francisco, in California. “Circa 70.000 persone da Santa Rosa a Salinas e Sacramento hanno risposto al questionario online dell’USGS “Did You Feel It?”, riporta un’analisi dell’evento condotta da Ross S. Stein, scienziato emerito dell’U.S. Geological Survey e cofondatore di Temblor, che riportiamo di seguito. ...

San Francisco dichiara l’associazione pro-armi un’organizzazione terroristica : La risoluzione arriva a seguito della sparatoria del 29 luglio in California. La risposta dell’Nra: “San Francisco dovrebbe vergognarsi”

San Francisco ha dichiarato la lobby pro-armi Nra un gruppo terroristico : Wayne LaPierre, attivista per l’utilizzo delle armi e amministratore delegato della Nra (foto: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images) Chi sono i terroristi: coloro che organizzano attentati sanguinosi, o chi fa lobby per aumentare la vendita, la diffusione e l’utilizzo delle armi da fuoco? Per la città di San Francisco, entrambi. In una decisione senza precedenti il San Francisco Board of Supervisor, l’organo legislativo ...