Salvini contro Renzi da Vespa | Senaldi a L' aria che tira | Ecco chi è stato il vero

Cartabianca schiera Corona contro Salvini-Renzi. Iene non citate nel servizio sui Cinque Stelle : Che a Cartabianca fossero preoccupati per la concorrenza dei due Mattei a Porta a Porta lo aveva ammesso la stessa Berlinguer una settimana fa: “Purtroppo saranno contro di noi dalle 11 di sera”. A dire il vero il duello è cominciato prima, subito dopo il fischio finale di Liechtenstein-Italia, sovrapponendosi così per ben ottanta minuti al talk di Raitre.La contromossa ad ogni modo non è mancata ed è stata assai visibile, con la doppia ...

Salvini e Renzi duro scontro da Vespa ma era vero o nemici per finta? Ecco cosa ha visto un giornalista prima della diretta : Uno scontro senza risparmiarsi quello tra i due Matteo ieri da Bruno Vespa. Quattro milioni di spettatori incollati al televisore per vedere i due duellanti. Uno leader incontrastato della Lega, partito vicino al 34% dei consensi, l’altro il grande regista del governo giallorosso e poi fondatore di Italia Viva. Secondo il giornalista Michele Brambilla presente alla trasmissione i due, davanti alle telecamere se le sono date di santa ...

Renzi e Salvini puntano sullo scontro per ritornare sulla scena : Di fronte alla retorica imbolsita mostrata nel confronto su Rai1, il rischio è però di fare la figura degli attori che hanno perso smalto. Leggi

Cartabianca schiera Corona contro Salvini-Renzi. Iene non citate nel servizio sui Cinque Stelle : Che a Cartabianca fossero preoccupati per la concorrenza dei due Mattei a Porta a Porta lo aveva ammesso la stessa Berlinguer una settimana fa: “Purtroppo saranno contro di noi dalle 11 di sera”. A dire il vero il duello è cominciato prima, subito dopo il fischio finale di Liechtenstein-Italia, sovrapponendosi così per ben ottanta minuti al talk di Raitre.La contromossa ad ogni modo non è mancata ed è stata assai visibile, con la doppia ...

Cosa è successo durante lo scontro in tv Renzi-Salvini : Il duello tv tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il segretario della Lega Matteo Salvini è stato un confronto serrato durato 90 minuti. Tanti i temi toccati: dalla questione migranti alla manovra, passando dal Russiagate. Entrambi alla fine rivendicano la vittoria. "Chi ha assistito ha commentato '2 a 0 per Salvini e palla al centro'", ha detto Salvini. "Lascia giudicare a chi la vedrà", è la replica di Renzi.Continua a leggere

Matteo Renzi contro Salvini - lo scontro a Porta a Porta. Dall'immigrazione a quota 100 - i due d'accordo solo nel bocciare Virginia Raggi : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Salvini e Renzi - clamorosa alleanza da Vespa contro Virginia Raggi : bombardamento sul M5s : "Io e Matteo Salvini alleati? Ho querelato per molto meno". Matteo Renzi ironizza da Bruno Vespa su una possibile intesa con il Capitano, ma a Porta a porta un punto in comune i leader di Italia Viva e Lega lo trovano facilmente: il bombardamento contro Virginia Raggi. Leggi anche: "Sì, una manovra

Clima : Renzi - ‘Salvini ambientalista? Ha votato contro accordo di Parigi’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Quando Salvini parla di Greta si ricordi che, in uno dei rari casi in cui stava al parlamento Ue, ha votato contro l’accordo di Parigi, un accordo per l’ambiente e il futuro dei nostri figli. L’ambientalismo di Salvini si è fermato quando ha schiacciato il bottone sbagliato e votato contro l’accordo di Parigi”. Lo dice Matteo Renzi aa Porta a Porta. L'articolo Clima: ...

Matteo contro Matteo : sfida in tv tra Renzi e Salvini : "Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi" ricorda Bruno Vespa in apertura del...

Renzi contro Salvini a Porta a Porta. Leader di Italia Viva : “Da 27 anni lui solo spot”. L’ex vicepremier : “Io oggi sono al 33% - lui al 4%” : Un banco semicircolare e non le consuete poltrone bianche: Bruno Vespa al centro, Matteo Renzi e Matteo Salvini ai lati. Il primo con completo blu e cravatta scura a tinta unita, l’altro sempre in blu ma con cravatta con piccola fantasia. Che sia un appuntamento imPortante per Porta a Porta lo si capisce dalle parole d’esordio di Vespa: “sono 13 anni che due Leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi”. Le ...

Matteo Renzi contro Salvini - la diretta dello scontro a Porta a Porta. : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Matteo Renzi contro Salvini - la diretta dello scontro a Porta a Porta : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Porta a Porta : stasera 15 ottobre lo scontro Salvini contro Renzi : Alle ore 18 di questa sera, martedì 15 ottobre 2019, verrà registrato il confronto politico televisivo tra Matteo Renzi, leader del neonato partito Italia Viva, e Matteo Salvini, segretario della Lega. Dopo la partita di calcio dell'Italia, alle ore 22.50 il dibattito andrà in onda su Rai 1 all'interno del programma Porta a Porta, lo storico programma di approfondimento politico condotto e moderato da Bruno Vespa. Un duello televisivo all'ultima ...

Renzi contro Salvini - da Vespa oggi duello tra i Matteo ‘diversi’ : Settantacinque minuti 'Matteo contro Matteo'. Nella settimana che li vedra' entrambi protagonisti, nel week end, con il battesimo del nuovo movimento 'Italia viva' alla Leopolda, per il primo, e l'investitura della piazza romana a consacrare la sua leadership nel centrodestra, per il secondo, Matteo Renzi e Matteo Salvini si 'sfidano', stasera, ospiti di Bruno Vespa e 'Porta a porta', nel loro primo duello televisivo. Appuntamento alle 18 per la ...