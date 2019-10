Salute | futuro medicina al convegno ‘The Healthcare to come’ 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) (Adnkronos) – Tra gli obiettivi della Fondazione, inoltre, c’è quello di avvicinare i giovani alle materie scientifiche, offrendo loro la possibiltà di svolgere le ricerche in un ambiente accademico, ma molto vicino alle realtà aziendali, garantendo una formazione di alto livello e sostenendo corsi di formazione per studenti e insegnanti presso le più prestigiose istituzioni internazionali. Il tutto per creare una nuova generazione di ricercatori in grado di affrontare in modo efficiente le sfide del. è il caso, per esempio, dei programmi di studio per insegnanti delle scuole superiori al Cern di Ginevra sulle novità della fisica o dell’iniziativa sull’alfabetizzazione digitale realizzata con la Fondazione dei Lincei e l’Università di Milano Bicocca a favore degli insegnanti delle scuole superiori.L'articoloal...

ASLRoma1 : #16ottobre #GiornataMondialeAlimentazione piccole e grandi azioni che rendono il futuro sostenibile ?? per un mondo… - AlessandriniOTC : A Sorrento 6^ Convention #FederfarmaServizi e #FederFARMACO sul futuro delle reti in #Farmacia : opportunità nell’e… - ASLRoma1 : RT @MinisteroSalute: #16ottobre #GiornataMondialeAlimentazione per un futuro sostenibile grazie anche alle piccole e grandi azioni quotidia… -