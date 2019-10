Salute | futuro medicina al convegno ‘The Healthcare to come’ 2

Salute : futuro medicina al convegno ‘The Healthcare to come’ (3) : (Adnkronos) – Tra gli obiettivi della Fondazione, inoltre, c’è quello di avvicinare i giovani alle materie scientifiche, offrendo loro la possibiltà di svolgere le ricerche in un ambiente accademico, ma molto vicino alle realtà aziendali, garantendo una formazione di alto livello e sostenendo corsi di formazione per studenti e insegnanti presso le più prestigiose istituzioni internazionali. Il tutto per creare una nuova ...

Salute : futuro medicina al convegno ‘The Healthcare to come’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Prevenire, diagnosticare e curare le malattie sulla base delle caratteristiche dell’individuo. è questo l’obiettivo della medicina della persona, una delle prospettive più interessanti della medicina del terzo millennio e oggetto del convegno internazionale The Healthcare to come tenutosi presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano. L’evento ha visto ...

Salute - congresso Sin : il neonato è al centro del futuro : Dal 25 al 27 settembre 2019 si terrà a Catania il XXV congresso Nazionale della Società Italiana di neonatologia (SIN), in concomitanza con il primo congresso della Società Italiana di neonatologia Infermieristica (SININF), Presidente Prof. Fabio Mosca. Due importanti momenti di incontro e confronto scientifico e culturale tra i soci, medici ed infermieri. Un congresso in continuità con i precedenti, che presenterà però rilevanti cambiamenti nel ...