SAFE HOUSE - NESSUNO È AL SICURO | ITALIA 1 Curiosità sul film con Denzel Washington

SAFE HOUSE – Nessuno è al sicuro : trama - cast e curiosità del thriller con Denzel Washington : C’è anche il premio Oscar Denzel Washington nel cast del film d’azione Safe House – Nessuno è al sicuro . Per gli amanti della suspance e dei finali non banali l’appuntamento in tv è per mercoledì 16 ottobre alle 21.20 su Italia 1. Safe House – Nessuno è al sicuro , trailer Safe House – Nessuno è al sicuro , trama Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti ...

SAFE HOUSE Nessuno è al sicuro film stasera in tv 16 ottobre : cast - trama - curiosità - streaming : Safe House Nessuno è al sicuro è il film stasera in tv mercoledì 16 ottobre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Safe House Nessuno è al sicuro film stasera in tv: cast e scheda GENERE: azione, thrillerANNO: 2012REGIA: Daniel Espinosacast: Ryan Reynolds, Denzel Washington, Vera Farmiga, Joel Kinnaman, Brendan ...