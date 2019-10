Rugby | Mondiali 2019 | è scoppiata la rugby mania in Giappone La palla ovale spopola nel

Rugby - Mondiali 2019 : dagli All Blacks alla Francia - la griglia di partenza delle otto qualificate ai quarti di finale : Inizia sabato la fase a eliminazione diretta della Rugby World Cup che si sta disputando in Giappone e sono rimaste in corsa otto squadre per conquistare il titolo. otto nazionali giunte fin qui seguendo strade diverse, gironi più o meno impegnativi, ottenendo vittorie di peso o sconfitte a sorpresa. Insomma, ai quarti di finale si presentano otto squadre che sin qui hanno dimostrato o di essere in gran forma, o di avere ancora dei limiti da ...

Rugby - Mondiali 2019 : da Matsushima a Ntamack - le rivelazioni in Giappone : Si è conclusa la fase a gironi della Rugby World Cup 2019 che si sta disputando in Giappone. E insieme ai grandi campioni, nelle 37 partite giocate sono stati i giovani a mettersi in mostra. Alcuni giocatori che già conoscevamo, ma che sul palcoscenico iridato hanno confermato il loro valore, cui si sono aggiunti un paio di nomi nuovi, cui forse non tutti avrebbero pensato alla vigilia. Ecco, dunque, cinque nomi che hanno particolarmente colpito ...

Rugby - tutti i giovani dell’Italia da seguire in vista dei Mondiali 2023 : L’Italia torna a casa dal Giappone dopo una Coppa del Mondo senza infamia e senza lode, dove si è ottenuto il risultato minimo richiesto, cioè battere nettamente Namibia e Canada e conquistare il pass per Francia 2023, ma non si è impensierito il Sudafrica, obiettivo dichiarato da Conor O’Shea. Ora gli occhi saranno puntati sul prossimo 6 Nazioni, ma la programmazione federale punterà già al prossimo appuntamento iridato, cioè la ...

Rugby - tutti i giovani dell’Italia da seguire in vista dei Mondiali 2023 : L’Italia torna a casa dal Giappone dopo una Coppa del Mondo senza infamia e senza lode, dove si è ottenuto il risultato minimo richiesto, cioè battere nettamente Namibia e Canada e conquistare il pass per Francia 2023, ma non si è impensierito il Sudafrica, obiettivo dichiarato da Conor O’Shea. Ora gli occhi saranno puntati sul prossimo 6 Nazioni, ma la programmazione federale punterà già al prossimo appuntamento iridato, cioè la ...

Rugby - Mondiali 2019 : il borsino delle favorite dopo la prima fase. All Blacks in pole - occhio al Giappone : In Giappone è il momento di fare sul serio. Messa in soffitta la fase a gironi, superate le polemiche sul tifone Hagibis, da sabato mattina prossimo inizieranno i quarti di finale e non ci sarà più spazio per errori. Le otto formazioni qualificate saranno impegnate fin da subito in sfide da dentro o fuori, con chi vince che continua il sogno, mentre chi perde non ha più prove d’appello. Ma, dopo la fase a gironi, chi appare favorita per il ...

Rugby - Mondiali 2019 : numeri - statistiche - classifiche di rendimento e curiosità della fase a gironi : Si è conclusa ieri la fase a gironi della Rugby World Cup 2019 e ora si dovrà attendere il prossimo fine settimana per vedere le squadre tornare in campo con i quarti di finale. A qualificarsi alla prossima fase sono state Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Giappone, Sudafrica, Galles e Francia, le quali – dunque – lotteranno per conquistare il titolo di Campioni del Mondo. Ma cosa ci hanno lasciato queste prime ...

Rugby - Mondiali 2019 : chi sarà il nuovo ct dell’Italia? O’Shea resterà fino al Sei Nazioni : i possibili successori : La Coppa del Mondo di Rugby dell’Italia si è conclusa in anticipa, fermata dal tifone Hagibis. L’avventura giapponese doveva essere anche l’ultimo atto di Conor O’Shea sulla panchina dell’Italia. Il tecnico irlandese, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2020, ma aveva già deciso di non rinnovare l’impegno con gli azzurri per questioni personali e la Fir si era mossa in anticipo per sostituirlo alla ...

Rugby - Mondiali 2019 : il bilancio dell’Italia : Si è concluso con l’annullamento della sfida contro gli All Blacks il Mondiale dell’Italia di Conor O’Shea. Un finale amaro, pieno di recriminazioni per aver dovuto rinunciare a una sfida impossibile, ma dal fascino assoluto. Si è concluso il Mondiale dell’Italia con due vittorie e una sconfitta (più un pareggio a tavolino, che conta per le statistiche, la classifica e nulla più). Ma che Italia abbiamo visto in Giappone? ...

Rugby - Mondiali 2019 : Uruguay - la Cenerentola si è scoperta principessa : Non andrà ai quarti di finale della Rugby World Cup, ma l’Uruguay il suo Mondiale lo ha già vinto. La squadra sudamericana era arrivata in Giappone con il peso di essere stata la peggior formazione vista in campo quattro anni fa in Inghilterra. Nella Coppa del Mondo del 2015, infatti, l’Uruguay non solo aveva fatto uno zero su quattro, perdendo tutte le partite, ma aveva segnato solo due mete, subendone 26 e chiudendo il suo percorso ...

Rugby - Mondiali 2019 : Uruguay - la Cenerentola si è scoperta principessa : Non andrà ai quarti di finale della Rugby World Cup, ma l’Uruguay il suo Mondiale lo ha già vinto. La squadra sudamericana era arrivata in Giappone con il peso di essere stata la peggior formazione vista in campo quattro anni fa in Inghilterra. Alla Coppa del Mondo del 2015, infatti, l’Uruguay non solo aveva fatto uno zero su quattro, perdendo tutte le partite, ma aveva segnato solo due mete, subendone 26 e chiudendo il suo percorso ...

Rugby - Calendario Mondiali 2019 : le date dei quarti di finale. Orari - tv - streaming e palinsesto fino alla finalissima : Si giocheranno sabato 19 e domenica 20 i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby, che vedrà poi la semifinale della parte alta del tabellone sabato 26 e quella della parte bassa domenica 27. Il terzo posto verrà messo in palio venerdì 1 novembre, mentre il titolo iridato verrà assegnato sabato 2. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in ...

Rugby - Mondiali 2019 : il tabellone dai quarti alla finale. Calendario - programma - orari e tv : Si è conclusa oggi la prima fase a gironi della Coppa del Mondo di Rugby ed è stato delineato il tabellone della seconda fase ad eliminazione diretta. Nella parte alta Inghilterra-Australia e Nuova Zelanda-Irlanda, in quella bassa Galles-Francia e Giappone-Sudafrica. quarti il 19-20 ottobre, semifinali il 26-27 ottobre, finali 1 e 2 novembre. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: ...

Rugby - Mondiali 2019 : Giappone-Scozia 28-21 - Fukuoka regala i quarti di finale ai suoi : Temevano il tifone Hagibis, hanno subito il tornado Fukuoka. Gli scozzesi vengono eliminati dalla Rugby World Cup perdendo nettamente la sfida verità contro un Giappone indiavolato, che dopo la prima meta di Russell domina il campo, segna tre mete nel primo tempo e a inizio ripresa chiude il discorso con un Kenki Fukuoka scatenato. Scozia che si sveglia nel secondo tempo, ma la qualificazione è troppo lontana e fanno festa i nipponici. Match che ...

Mondiali Rugby 2019 – Il bilancio del ct O’Shea : “un onore guidare questo gruppo - ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Rugby ha tracciato un bilancio del Mondiale azzurro, chiuso anticipatamente per la cancellazione del match con gli All Blacks Ultimo giorno privo di impegni in Giappone per la Nazionale Italiana Rugby che nella giornata di domani salirà sullo Shinkansen per Tokyo prima di salutare il Sol Levante con un volo che porterà gli Azzurri a Roma – con scalo a Parigi – alle 9 di martedì 15 ...