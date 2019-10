Roma | autobus si schianta contro un albero | ci sono feriti

Quanti autobus servono a Roma? : In estate ne sono stati acquistati 227, nei prossimi tre anni dovrebbero arrivarne altri 400: non basteranno, ma sono un inizio

Roma - 24enne distrugge autobus del’Atac e cerca di aggredire l’autista : fermato da un passante e arrestato dalla polizia – FOTO : È andato in escandescenza, probabilmente ubriaco, ha cercato di aggredire l’autista e poi ha letteralmente distrutto l’autobus dell’Atac sul quale viaggiava. Ancora un’aggressione sui mezzi pubblici a Roma, dove questa notte su via Casilina Vecchia, all’altezza della fermata Ponte Casilino, in zona Pigneto, un ragazzo di 24 anni originario del Libano ha prima divelto il bracciolo di uno dei sedili del bus NMC – sostituto della ...

Roma - autista di autobus picchiato da 8 ragazzi : identificato e denunciato un 17enne Romano - è caccia agli altri 7 : Un autista di autobus è stato picchiato da un gruppo di otto ragazzi. È successo a Roma, intorno alle 23.30 di venerdì: l’aggressione è avvenuta su un bus della linea 46. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i giovani si trovavano a bordo del mezzo e all’altezza di via Boccea hanno tirato la leva di emergenza delle porte: allora il conducente, dopo averli rimproverati, è uscito dalla cabina di guida per avvicinarsi al gruppo ...

Roma - calabrese muore dopo essere stato travolto da un autobus : Una drammatica notizia ci giunge dalla capitale, dove un uomo di origini calabresi ha drammaticamente perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo della sua autovettura e sia stato sbalzato sull'asfalto, ma proprio in quel momento stava transitando un autobus che lo ha travolto. L'autista non è infatti riuscito a frenare in tempo. Per l'uomo, ...

Sciopero autobus a Roma : linee in periferia a rischio lunedì 16 settembre : Sono numerosi gli scioperi attesi per le prossime settimane nel settore dei trasporti. In alcune città d'Italia ci saranno disagi a causa dello stop dei mezzi pubblici. A Roma, per esempio, sono programmate un paio di agitazioni sindacali, la prima delle quali si terrà lunedì 16 settembre e coinvolgerà il personale del consorzio Roma TPL. A promuoverla è stata la sigla USB Lavoro Privato che lamenta inadempienze contrattuali e ritardi nel ...