Riverdale 4X02 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) L’episodio diva in onda sulla The CW mercoledì 16 ottobre 2019. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE LA QUARTA STAGIONEL’episodiosi intitola Chapter Fifty-Nine: Fast Times atHigh, che tradotto significa letteralmente “Capitolo cinquantanove: Tempi veloci allaHigh”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. Archie incoraggia Mad Dog a frequentare ilHigh e unirsi alla squadra di football. Jughead incontra Mr. Chipping, che gli offre un posto in una scuola d’élite chiamata Stonewall Prep. Veronica è in conflitto quando le informazioni sul suo coinvolgimento negli arresti di Hiram trapelano al pubblico. Kevin fa domanda per un posto sul Blue ...

parrillaxamick : voglio già la 4x02 di Riverdale, vi prego. - TelefilmSpoiler : #RIVERDALE #spoiler: Foto promozionali episodio 4x02 'Fast Times at Riverdale High' - TelefilmSpoiler : #RIVERDALE #spoiler: Sinossi episodio 4x02 'Fast Times at Riverdale High' (16 ottobre) -