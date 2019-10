Riot Games sulle orme di Epic Games con uno store proprietario? La risposta del CEO

Riot Games annuncia il documentario League of Legends Origins - il simulatore LoL Esports Manager e l'ente benefico Karma : Continua la carrellata di annunci da parte di Riot Games, dal nuovo card game strategico Legends of Runeterra fino all'interessante hero shooter tattico Project A.Ora vi riportiamo altri 3 annunci dal comunicato ufficiale.Il primo riguarda il documentario League of Legends Origins: "League of Legends Origins è un documentario del celebre Leslie Iwerks. In esso, Iwerks esplora l'ascesa di LoL e della community che hanno reso LoL uno dei giochi ...

Riot Games annuncia la serie animata di League of Legends Arcane e il misterioso Project F : Giornata di importanti annunci per Riot Games, che ha già presentato il nuovo gioco di carte strategico per PC e mobile, Legends of Runeterra, e l'hero shooter competitivo Project A.Ora apprendiamo dal comunicato stampa ufficiale che la compagnia ha svelato anche Arcane, la serie animata di League of Legends, sviluppata e prodotta da Riot Games, in arrivo nel 2020.Inoltre, sono state condivise le prime notizie sul misterioso Project F: "Project ...

Project A è il nome in codice del nuovo hero shooter tattico di Riot Games : Riot Games ha rivelato di essere al lavoro su un hero shooter competitivo ancora senza titolo, nome in codice Project A. È il primo gioco creato dagli sviluppatori che non è ambientato nell'universo di League of Legends, anche se i dettagli su quello che dobbiamo aspettarci sono ancora scarsi.Dopo aver appreso le informazioni su Legends Of Runeterra, è il turno di questo Project A, che sembra sicuramente molto simile a Overwatch (anche se non è ...

Riot Games annuncia Legends of Runeterra : Riot Games, sviluppatore ed editore di League of Legends (LoL), ha annunciato l’uscita di “Legends of Runeterra” (LoR), un gioco di carte strategico gratuito per PC e dispositivi mobili ambientato nel mondo di League of Legends. Il titolo sarà disponibile nel 2020 ma già da ora è possibile effettuare la pre-registrazione. In LoR saranno presenti carte dedicate ai famosi campioni di LoL e a ...

League of Legends - Riot Games precisa : "Nessuno vuole vietare agli altri di dire Hong Kong" : Sembra che le polemiche attorno alle rivolte di Hong Kong non si stiano placando, anzi, tutto il contrario. Come ormai vi sarà noto, Blizzard si trova nell'occhio del ciclone dopo che la società ha deciso di sospendere un giocatore di Hearthstone che ha dichiarato durante una diretta streaming di appoggiare la protesta che sta avvenendo ad Hong Kong.In favore del giocatore è arrivato il sostegno non solo di molti giocatori, ma anche di società ...

Riot Games raggiunge un accordo per la class action riguardante molestie sessuali e discriminazioni di genere : Riot Games, lo studio dietro League of Legends, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la class action avviato lo scorso anno per le "discriminazioni di genere per stipendi e promozioni, molestie sessuali e ritorsioni contro le donne" all'interno della compagnia.La causa era stata registrata lo scorso anno dopo i report di Kotaku sui fenomeni di sessismo all'interno di Riot. La vicenda ha avuto ulteriore rilevanza mediatica lo scorso ...