Rider | il governo apre alle tutele per i più deboli Finalmente

Governo - lite in tv tra Calenda e Padellaro : “M5s e Pd insieme fanno Ridere”. “Allora facciamo l’esecutivo Calenda” : “Nel momento in cui Pd e M5s che si dicevano l’un con l’altro che erano il male assoluto della democrazia italiana, decidono di mettersi insieme per la salvezza della Repubblica fanno ridere. Non diciamo balle”. Ospite a Piazzapulita, su La7, l’ex esponente del Pd Carlo Calenda si arrabbia con il fondatore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, e attacca l’attuale Governo giallorosso. “facciamo il ...

Rider - piattaforme contro il governo : “Con le nuove norme food delivery in difficoltà. No alle tutele dei subordinati anche per gli autonomi” : Il giorno dopo l’annuncio che la maggioranza ha trovato l’accordo su un emendamento al decreto crisi che prevede un doppio binario di tutele per i Rider, le piattaforme del cibo a domicilio annunciano battaglia. Matteo Sarzana, presidente di Assoldelivery e general manager di Deliveroo Italia, parla di “forte preoccupazione” per la strada scelta dal governo e chiede un confronto. “Ancora non c’è nessun ...

Rider - governo trova accordo : no al cottimo - stesse garanzie del lavoro subordinato per fattorini a tempo pieno e tutele per occasionali : stesse garanzie del lavoro subordinato per i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa e una serie di tutele, tra cui il divieto di cottimo, paga minima oraria legata al contratto nazionale, salute, sicurezza e tutele previdenziali, per chi svolge l’attività occasionalmente. “La maggioranza – ha annunciato il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo – ha trovato l’accordo sui Rider e sono molto soddisfatta perché ...

Salvini a Mattarella : "Governo di lunga durata? Non le viene da Ridere?". S&P intanto plaude all’esecutivo 5S-PD : La capigruppo della Camera si riunisce lunedì 9 settembre alle 10 per stabilire i tempi del dibattito sulla fiducia al governo Conte bis. Secondo fonti parlamentari, citate da Adnkronos, il dibattito in aula a Montecitorio è previsto per le 11. Sciolta la riserva, nasce il Governo Conte bis. Presentata la squadra dei Ministri Tutti i ministri del Conte bis intanto il ...

Nuovo governo - è il giorno del via libera : ma i sondaggi fanno sorRidere solo il M5s : La crisi di governo "sposta" ben 4 punti dalla Lega verso il Movimento 5 stelle. Stallo Pd. È quanto emerge da un sondaggio...