Respinto il ricorso | l' Uomo Vitruviano sarà esposto al Louvre

Respinto in appello ricorso del tycoon - Trump dovrà consegnare dichiarazioni fisco a Congresso : Donald Trump ha perso in appello la battaglia sulle sue dichiarazioni fiscali: dovra' consegnare quelle degli ultimi otto anni, sia personali che relative alla sue aziende, al Congresso, come stabilito dalla sentenza di un giudice di New York. La Casa Bianca aveva presentato ricorso, opponendosi al mandato di comparizione obbligatorio spiccato dalla Camera nei confronti delle societa' contabili che negli anni hanno curato i suoi affari, ma la ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Roberta Bonatti eliminata ai quarti di finale - Respinto il ricorso dell’Italia : Roberta Bonatti conclude la propria avventura ai Mondiali 2019 di Boxe femminile, il cammino dell’azzurra termina a ridosso della zona podio e con tanto da recriminare. La nostra portacolori è stata sconfitta dall’inglese Demie Resztan per split decision (2-3) nei quarti di finale della categoria 48 kg, il match è stato particolarmente combattuto ma è stata la campana a portare i colpi migliori e a tenere il controllo del ring con ...

Caso Yara : la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha Respinto il ricorso di Bossetti : La Corte europea dei Diritti dell’uomo ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dai legali di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio, scomparsa da Brembate Sopra, dove viveva, nel novembre 2010 e ritrovata, senza vita, 3 mesi più tardi. La notizia è stata diffusa ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado, in onda sulle reti Mediaset. La decisione della Corte europea dei ...

Brexit - tribunale di Edimburgo dà ragione a Johnson : Respinto il ricorso contro la chiusura del Parlamento : Per il tribunale di Edimburgo Boris Johnson ha ragione. Per questo la corte scozzese ha rigettato un primo ricorso contro la decisione del premier britannico di sospendere i lavori del Parlamento per cinque settimane a partire dal prossimo 9 settembre. Altri due ricorsi, però, sono ancora da esaminare, quello presentato dall’Irlanda del Nord e quello di Londra, appoggiato anche da John Major. L’ex primo ministro conservatore ...

CARDINALE PELL/ Ricorso Respinto - resta in carcere. Via anche il titolo onorifico : CARDINALE PELL, respinto il Ricorso: il porporato resta in carcere. Via anche il titolo onorifico dell'Ordine dell'Australia: tutti i dettagli