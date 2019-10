Repubblica | prima del Verona De Laurentiis dirà che Ancelotti è centrale nel futuro del

Festa M5S a Napoli - Porro : 'Basta guardare una foto - è politica da Prima Repubblica' : C'è stato spazio per il Movimento Cinque Stelle nella tradizionale rubrica 'Zuppa di Porro'. Nicola Porro, infatti, nella sua quotidiana rassegna stampa, non ha mancato di sollevare critiche verso i grillini che, proprio in queste ore, sono impegnati nella convention Italia Cinque Stelle a Napoli per il decimo anniversario dalla fondazione del partito. Secondo il giornalista ci sarebbe un'istantanea che raffigurerebbe i vertici del partito ...

Tangenti Lombardia - Caianiello ai pm : “Vi racconto il sistema per finanziare i partiti sin dalla Prima Repubblica. Voglio cambiare vita” : “Esiste un sistema sin dagli anni della cosiddetta Prima Repubblica che prevede forme di finanziamento alle strutture di partito“. Parola di Nino Caianiello, il ras di Forza Italia in provincia di Varese, l’uomo accusato dalla procura di Milano di essere stato il gran burattinaio del giro di Tangenti e incarichi in Lombardia. Arrestato il 7 maggio scorso, Caianiello da alcune settimane sta riempendo verbali su verbali davanti ...

La Repubblica delle donne sposta la partenza al 27 novembre 2019 (Anteprima Blogo) : Il cambio parziale del palinsesto autunnale deciso 'in corsa' dagli uffici Mediaset non coinvolge solo Canale 5 (ricordiamo che la quarta edizione del Grande Fratello VIP, originariamente proposta da novembre in poi, è stata rinviata a Gennaio 2020) ma sfiora come un effetto domino anche Retequattro. I retroscena di Blogo: Grande fratello vip 2020, ecco quando parte La data di partenza ...

Repubblica : Cristiano Ronaldo prima aveva una squadra attorno - adesso deve cucirla lui : La Juve infrange il suo sogno di superare l’Atletico e chiude solo con un pareggio il suo esordio in Champions La Juve non ancora sarrista e l’Atletico ancora cholista hanno pareggiato una partita illogica scrive Emanuele Gamba su Repubblica, commentando due squadre che ancora non sono riuscite a metabolizzare i cambiamenti che le stanno attraversando. I gol infatti sono arrivati alla vecchia maniera, con due contropiedi La differenza è ...

Partiti ad personam : benvenuti nella Terza Repubblica - così uguale alla Prima : Dopo il bipolarismo degli anni zero il governo giallorosso nel segno di una legge elettorale proporzionale potrà inaugurare...

Inter - nasce a Praga la prima Academy in Repubblica Ceca : È stata inaugurata oggi, alla presenza del Vice President dell’Inter Javier Zanetti, la prima Inter Academy in Repubblica Ceca. L’apertura di Inter Academy Czech Republic rappresenta il ritorno dell’Inter in Repubblica Ceca dopo l’esperienza di Inter Academy Camp di luglio, che ha visto la partecipazione di circa 50 bambini provenienti da tutto il Paese e […] L'articolo Inter, nasce a Praga la prima Academy in Repubblica Ceca è stato ...

L’ex governatore della South Carolina Mark Sanford si è candidato alle primarie dei Repubblicani contro Donald Trump : L’ex governatore della South Carolina ed ex deputato Mark Sanford si è candidato alle primarie dei Repubblicani contro Donald Trump, diventando il terzo sfidante dell’attuale presidente statunitense. Sanford, che ha una lunga carriera politica alle spalle, ha annunciato la sua decisione

Baseball - Europei 2019 : nella prima giornata Israele sorprende la Repubblica Ceca - rischia la Spagna : prima giornata degli Europei di Baseball 2019 e subito grandi sorprese nelle cinque partite terminate (la sesta, Olanda-Gran Bretagna, è stata sospesa a fine ottavo inning con gli olandesi avanti 10-2). Israele, nella sua gara d’esordio dopo aver passato le qualificazioni, batte la Repubblica Ceca con un 6-1 frutto di quattro punti nel settimo inning: è la principale sorpresa nel girone A, quello di cui l’Italia non fa parte. nella ...

«Non offendiamo la Prima Repubblica : quello che si vede oggi non ha nulla che le somigli» : Paolo Cirino Pomicino compie 80 anni e commenta la crisi di governo. E su Salvini: «Chi agita i rosari in piazza dovrebbe ricordarsi anche che esiste l’inferno» Tira i dadi e arriva a Palazzo Chigi, ecco il gioco della crisi politica " I piromani politici che soffiano sul fuoco della rabbia non li fermi con una manovra di Palazzo " I politici di oggi sono oltre il trasformismo: sono senza radici"

Quarta Repubblica : la prima puntata in diretta : [live_placement] Quarta Repubblica è un programma di approfondimento politico condotto da Nicola Porro, in onda su Rete 4, ogni lunedì, in prima serata.Quarta Repubblica: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaQuarta Repubblica: la prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 02 settembre 2019 21:15.

Quarta Repubblica - Nicola Porro torna in onda una settimana prima : Salvini in studio - bomba a Mediaset : La situazione politica è appassionante e delicata quindi ripartono in anticipo le truppe televisive che la seguono. Per raccontare la crisi di governo ed i suoi risvolti politici, Quarta Repubblica ha anticipato di una settimana il proprio ritorno sugli schermi: il programma di Rete4 condotto da Nic

