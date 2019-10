Reggio Calabria | nell' arsenale della ' ndrangheta esplosivo | mitragliatrici E il simbolo

Reggio Calabria - il pm : «Scajola era a conoscenza della latitanza di Matacena» : Il procuratore aggiunto Lombardo: «C'era una rete strutturata a protezione dell'ex parlamentare». L'ex ministro e attuale sindaco di Imperia: «Credo che in cuor suo nemmeno il pm possa credere all'assurdità delle accuse»

Reggio Calabria - acqua all'arsenico : le istituzioni sono ferme : Vincenzo Malacrinò Da ormai sei anni i cittadini convivono con l'acqua all'arsenico al di sopra dei limiti previsti dalla legge acqua all’arsenico a Masella, nel Comune di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria, dove i cittadini, ormai da sei anni, tra silenzi e tavoli tecnici sono costretti ad ascoltare, da parte delle istituzioni, le stesse risposte. La gente ormai indignata grida “vergogna” e mentre afferma di essere ...

Reggio Calabria - il pm : «Scajola era a conoscenza della latitanza di Matacena» : Il procuratore aggiunto Lombardo: «C'era una rete strutturata a protezione dell'ex parlamentare». L'ex ministro e attuale sindaco di Imperia: «Credo che in cuor suo nemmeno il pm possa credere all'assurdità delle accuse»

Finalmente il percorso liceale giusto per affrontare il test di medicina senza timori : da Reggio Calabria l’idea diventata nazionale [VIDEO] : Sembrava un progetto troppo ambizioso e troppo geniale quello messo in atto dal Liceo Vinci di Reggio Calabria in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici, e proprio per queste sue caratteristiche è diventato un fiore all’occhiello per i licei italiani, ormai ben oltre il centinaio, che hanno deciso di recepirlo e di farlo proprio. Si tratta del Liceo Biomedico, ovvero un percorso di orientamento e potenziamento ...

Reggio Calabria - entra in casa della ex e la picchia brutalmente : era a telefono col compagno : Arrestato dai Carabinieri di Reggio Calabria un quarantenne con l'accusa di violazione di domicilio, lesioni personali e atti persecutori in danno della ex compagna, una donna di quarantanove anni che lo aveva già in passato denunciato. L’uomo ha usato le sue chiavi per entrare in casa della ex e l’ha picchiata e minacciata di morte.Continua a leggere

Reggio Calabria : sospesa maestra elementare : Una maestra di una scuola elementare di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è stata sospesa con le accuse di maltrattamenti e offese agli alunni. “Eravamo tutti scioccati, c'erano due bambini a terra e la maestra che gli aveva fatto male rispose che non le importava”, ha raccontato uno degli alunni della scuola. La sua testimonianza e quella di altri bambini sono serviti per avviare le indagini che, tramite l’installazione di videocamere ...

Test di ingresso a medicina ‘addio’ con il liceo biomedico : da Reggio Calabria la sperimentazione diventata indirizzo nazionale : Si chiama “Curvatura biomedica“ e non è altro che la sperimentazione del “liceo biomedico“, che permette agli studenti di arrivare alle selezioni universitarie del Test di ingresso di medicina con una marcia in più. Anzi, due. La curvatura biomedica, che è stato promossa all’unisono dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ordine dei Medici, con l’anno scolastico 2019/2010 arriva ...

Test di ingresso a medicina ‘addio’ con il liceo biomedico : da Reggio Calabria la sperimentazione che potrebbe diventare la regola : Si chiama “Curvatura biomedica” e non è altro che la sperimentazione del “liceo biomedico“, che permette agli studenti di arrivare alle selezioni universitarie del Test di ingresso di medicina con una marcia in più. Anzi, due. La curvatura biomedica, che è stato promossa all’unisono dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ordine dei Medici, con l’anno scolastico 2019/2010 arriva ...

Reggio Calabria - maestra delle elementari minaccia e picchia gli alunni : “Siete stupidi maiali” : È stata sospesa per un anno una maestra della scuola elementare di Palizzi Marina, in provincia di Reggio Calabria, per aver minacciato e percosso i suoi alluni. Il provvedimento è scattato al termine di una serie di indagini partite dai racconti che i bambini avevano fatto ai genitori, poi confermati dalle immagini riprese da telecamere posizionate in aula a sua insaputa: "La maestra è cattiva. Diceva che non gli importava se ci faceva ...

Reggio Calabria - bambini percossi e insultati dalla maestra : “Stupidi e maiali”. L’insegnante sospesa per un anno : “Eravamo tutti scioccati, c’erano due bambini a terra e la maestra che gli aveva fatto male rispose che non le importava”. E ancora: “Mi ha dato uno schiaffo dove avevo la cicatrice di un’operazione chirurgica“. Sono i racconti riferiti alla psicologa in audizione protetta dai bambini della scuola elementare di Palizzi Marina, in provincia di Reggio Calabria, umiliati, picchiati e maltrattati dalla maestra. I ...

Tennis Europe Junior Masters : al Circolo ‘Rocco Polimeni’ di Reggio Calabria si sfidano le giovani stelle del futuro [GALLERY] : Le migliori giovani stelle under 14 e under 16 d’Europa si sfidano nel Tennis Europe Junior Masters 2019 presso il Circolo ‘Rocco Polimeni’ di Reggio Calabria Weekend di grande Tennis a Reggio Calabria. Presso il Circolo ‘Rocco Polimeni’, dal 4 al 6 ottobre, si è svolto il consueto Tennis Europe Junior Masters, il torneo di fine anno che mette di fronte i migliori 8 ragazzi under 14 e under 16 a livello Europeo, sia in ...

Reggio Calabria - si fingono turisti per arrestare un uomo ricercato per violenza su una 15enne : I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, insieme ai colleghi liguri, hanno escogitato un piano per catturare un malvivente, che era ricercato da mesi perché accusato di evasione, violenza sessuale su minore e aggressione. L'uomo lavorava come receptionist in un hotel, e militari si sono finti turisti per incastrarlo.Continua a leggere

Domani “La Notte internazionale della Luna : Moonwatch party” - appuntamento al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : Sabato 5 ottobre si celebra la decima edizione de “La Notte internazionale della Luna: Moonwatch party”, l’interessante esperienza che dal 2010 ha portato tutto il mondo ad osservare la Luna nella stessa serata. L’iniziativa è promossa dalla NASA, l’agenzia spaziale americana, e nel nostro paese è supportata dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. L’obiettivo è quello di proporre osservazioni al telescopio ...

Reggio Calabria - bancarotta Multiservizi : otto arresti - indagato anche ex sindaco Scopelliti : C’è anche l’ex sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti tra gli indagati nell’inchiesta “Mala Gestio” che oggi ha portato all’arresto di otto imprenditori accusati della bancarotta fraudolenta della “Multiservizi Spa”, la società in house del Comune, oggi fallita ma alcuni anni fa finita al centro di un’indagine della Dda perché infiltrata dalla ‘ndrangheta. Agli arresti domiciliari sono finiti nomi importanti dell’imprenditoria reggina. ...