Recensione Destiny 2 Ombre dal Profondo | ode alla Luna per lo sparatutto Bungie

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)dalè, allo stato attuale, la prova più ardua cheabbia mai dovuto affrontare. Non solo perché ha il compito di eguagliare, se non addirittura superare, la precedente e ottima espansione dello shooter massivo - I Rinnegati -, ma anche e soprattutto perché segna un nuovo corso per l'intera saga e per la stessa software house americana. Si tratta infatti del primo DLC pubblicato dprematura separazione dal publisher Activision, che dà inizio a diversi cambiamenti nella gestione del secondo capitolo e lascia pure uno spazio assai maggiorecreatività del team, che può portare avanti il progetto con i propri tempi. L'Anno 3, di riflesso, è di fatto il vero e proprio punto di ripartenza per2, quello della riscossa e della rinascita. Ora che Shadowkeep - questo il titolo in lingua originale - è finalmente disponibile su PC, PlayStation 4 e ...

OptiMagazine : Recensione #Destiny2 Ombre dal Profondo, ode alla Luna per lo sparatutto #Bungie - VGN_IT : Aspettando le attività end-game in arrivo nelle settimane a venire, ecco il nostro verdetto su #Destiny2: Ombre dal… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Destiny 2 - Ombre dal Profondo, la recensione: la Luna non è mai stata così pericolosa… -