Rapine con lo spray al peperoncino | rinviati a giudizio due giovani della gang dei

Palermo : arresti Rapine - Assoimpresa 'sicurezza fondamentale per crescita economia' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Ancora una volta esprimiamo il nostro apprezzamento per il lavoro delle forze dell'ordine: con l'operazione 'Gold Night' è stata finalmente fermata una pericolosa banda di criminali che in questi mesi ha colpito numerose attività commerciali di Palermo con rapine e dan

Palermo : arresti Rapine - Confcommercio 'successo dello Stato in lotta criminalità' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Un altro grande successo dello Stato nella lotta alla criminalità". Così Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, commenta l’operazione di polizia 'Gold Night' che ha portato all'arresto di un gruppo di giovani, tra cui alcuni minori, accusati di avere com

Basta musica... Parto con le Rapine. Il post profetico di Francesco Zampaglione : La vicenda della rapina in banca di Francesco Zampaglione ha dell'incredibile: il cantautore, ora a Regina Coeli, solo un anno fa "profetizzava" la sua svolta criminale in un post su Facebook\\ La storia di Francesco Zampaglione ha dell'incredibile. La rapina in una filiale bancaria del quartiere Monteverde di Roma, effettuata a volto scoperto e con in mano una pistola giocattolo senza tappo rosso, ha scosso l'opinione pubblica sul ...