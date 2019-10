Ragazza di 19 anni cerca qualcuno che uccida il suo fidanzato poi accade una cosa atroce

Francia - sedile si stacca dalla giostra al luna park : muore Ragazza di 24 anni : Il gravissimo incidente è avvenuto nella città di Firminy, vicino a Saint-Étienne, Francia, dove una ragazza di 24 anni che era su una giostra al luna park è morta dopo che il seggiolino si è staccato facendole fare un volo di oltre dieci metri. Un’altra donna è rimasta ferita e le sue condizioni sono disperate.Continua a leggere

Ragazza di 16 anni fa un sondaggio su Instagram - devo morire? Vincono i si e lei si uccide : Una Ragazza di soli 16 anni ha fatto una fine atroce si è uccisa dopo aver lanciato un sondaggio sui social. La domanda era “devo morire” hanno votato in molti e forse anche per gioco in tanti hanno votato di si. La Ragazza ha ritenuto serio il sondaggio e si è tolta la vita. Il 69% dei votanti ha detto si e la Ragazza si è suicidata. La 16enne subito dopo aver appreso il risultato del sondaggio si è lanciata dal tetto di un palazzo. ...

Ragazza di 24 anni molestata durante un volo : “Benvenuta all’inferno” : I voli della Virgin Atlantic hanno una chat interna. Segno dell’avanguardia che la compagnia offre da un punto di vista tecnologico. Ma anche mezzo che può avere derive negative. Quanto accaduto alla giovane Jessica Van Meir, una 24enne americana che ha volato con la VA lo scorso 5 ottobre, lo dimostra. “55C, sei una Ragazza molto carina”. “Benvenuta all’inferno”. Sono solo due dei messaggi ricevuti da Jessica durante il volo ...

Milano - minaccia e stupra Ragazza di 19 anni in strada : arrestato 49enne per violenza sessuale : Si è avvicinato e l’ha minacciata di morte con una bottiglia di vetro, poi l’ha colpita con schiaffi e pugni e l’ha stuprata. Emilio Graviel Baldes, 49 anni di nazionalità peruviana, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. Vittima una sua connazionale di 19 anni, che ha provato a difendersi e divincolarsi ma non è riuscita a liberarsi dalla presa. L’episodio è avvenuto a Milano, in via Pasteur, all’1.30 ...

Ragazza suicida a 13 anni - pm indagano per istigazione. «Forse cyberbullismo». I messaggi su thiscrush e quell'ultima telefonata : La Procura di Roma procede per istigazione al suicidio per il caso di L.D.F., la ragazzina di 13 anni che domenica pomeriggio si è tolta la vita lanciandosi dal nono piano, dal...

Una Ragazza di 14 anni è morta nel sonno per l’esplosione dello smartphone : Nonostante le numerose raccomandazioni fatte da produttori, esperti e addetti ai lavori, sono ancora molti gli utenti che hanno la pessima abitudine di portare lo smartphone a letto, collegandolo al caricabatterie durante la notte. Se nella maggior parte dei casi non ci sono conseguenze, ci sono circostanze particolarmente sfortunate in cui questa cattiva abitudine si trasforma in tragedia. È il caso di Alua Asetkyzy Abzalbek, quattordicenne del ...

Ragazza di 19 anni buca la gomma e chiede aiuto a un uomo : lui la porta in un garage e la uccide : Era uscita dalla palestra e si era accorta che una delle ruote della sua auto era bucata così ha chiesto aiuto ad un passante. Questo ha accettato di soccorrerla e poi l’ha portata in un garage con la scusa di recuperare gli attrezzi necessari a sostituire la ruota e lì l’ha uccisa. È quanto successo in Brasile a Mariana Bazza, una Ragazza di 19 anni che è stata ritrovata senza vita, imbavagliata, come riferisce il Daily Mail. Del ...

Roma - Ragazza di 13 anni morta dopo un volo dal nono piano. La polizia : «Si è suicidata» : Dramma ieri sera a Roma in un palazzo in zona Valle Aurelia, periferia della Capitale: una ragazzina di 13 anni è morta dopo un volo dal nono piano del palazzo. Secondo la polizia, che ha...

Auto contro un negozio - morta una Ragazza di 26 anni : L'impatto è stato devastante e non c'è stato nulla da fare per Alina Busila. Il motore della macchina è "volato" all'interno...

Ragazza di 22 anni mangia un hamburger e rimane paralizzata : Una Ragazza di 22 anni, Stephanie Smith è rimasta paralizzata dopo aver mangiato un hamburger. La Ragazza, che insegnava danza, ha dovuto dire addio al suo futuro da ballerina a causa di un hamburger. L’unica cosa che le è rimasta è la riabilitazione a cui dedica tantissime ore della sua giornata. Il New York Times si è occupato della vicenda e da li è partita un’indagine che ha fatto venir fuori una realtà spaventosa: la ...

Bergamo - ultraleggero si schianta sulla strada : morta una Ragazza di 15 anni. Il padre - la gemella e un'altra sorella sono feriti gravemente : Un aereo da turismo Cessna Mooney M20k D-Eise è precipitato in fase di atterraggio questa mattina attorno alle 10,15, nei pressi della pista dell'Aeroclub di Orio al Serio, a poche...

Bergamo - ultraleggero si schianta sulla strada : morta una Ragazza di 15 anni. Il padre e la gemella sono feriti gravemente : Una vera e propria strage familiare. Una gita in aereo, con un ultraleggero si è trasformata in tragedia per una famiglia di Bergamo. Infatti, sabato mattina, nei pressi dell'aeroclub...

Bergamo - ultraleggero si schianta al suolo : morta una Ragazza di 15 anni. Il padre e la gemella sono feriti gravemente : Un morto e tre ferite: questo il bilancio dell'incidente aereo di un ultraleggero, questa mattina, nei pressi dell'aeroclub accanto all'aeroporto di Orio al Serio al confine con Bergamo....

Bergamo - precipita un ultraleggero : muore una Ragazza di 15 anni. Ferito il padre e le due sorelle : Un incidente aereo a Bergamo fa un morto e tre feriti. A precipitare nei pressi dell’aeroporto di Orio Al Serio è stato un’ultraleggero, un Cessna Mooney, con a bordo quattro persone: un uomo di 51 anni con le sue tre figlie, due gemelle di 15 anni e una di 18. Nello schianto ha perso la vita una delle due gemelle, mentre il padre e le altre due figlie, ferite, sono stati trasportati in ospedale: il padre, alla guida ...