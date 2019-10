Queen vietano a Trump l' uso di We will rock you | il presidente rimuove il post

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La band britannica ha accusato di "violazione di copyright" ildegli Stati Uniti che, in unsu Twitter, aveva usato impropriamente una canzone deiper un video di propaganda elettorale... Difficilmente Donalduserà, nuovamente, una canzone deinei suoisocial. La band britannica ha fattore aldegli Stati Uniti un video social contenente uno dei loro brani più famosi, "Weyou". Lo scorso 10 ottobreaveva, infatti, pubblicato sul suo account Twitter un video intervento della sua campagna elettorale, accompagnando il filmato con la celebre canzone dei.Un gesto che non è piaciuto a Brian May e Roger Taylor, attuali componenti della band, che hanno emesso una "takedown notice", un avviso di rimozione per contenuti giudicati illegali. Il Tycoon (o meglio un membro del suo staff) ha così dovutore il video ...

KwisatzHaderac0 : RT @OmegaSlayer: I Queen vietano a Donald Trump di utilizzare i loro brani I Queen che suonarono a Sun City quando era deprecabile farlo I… - OmegaSlayer : I Queen vietano a Donald Trump di utilizzare i loro brani I Queen che suonarono a Sun City quando era deprecabile f… -