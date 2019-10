Protezione Civile Veneto | Bottacin | “Fondamentale il sistema di prevenzione”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) L’assessore regionale alladelGianpaoloe’ intervenuto questa mattina all’Universita’ di Padova in un importante convegno dedicato alla riduzione del rischio sismico e idraulico indal titolo “La scienza per la”. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Settimana dellanazionale. “E’ un’occasione per ribadire l’importanza degli aspetti collegati alla prevenzione – ha spiegato-, la Regione delnegli ultimi anni ha fatto grandi passi in avanti anche in collaborazione con il mondo accademico, in particolare con l’Universita’ di Padova, con cui abbiamo predisposto un piano di opere per la messa in sicurezza del nostro territorio. Un piano che vale 3,2 miliardi di euro, del quale abbiamo gia’ realizzato ...

DPCgov : ??Scopriamo insieme l'area dei Campi Flegrei, scenario dell'esercitazione di #protezionecivile #ExeFlegrei19, in pro… - TgrMolise : Prevenire e fronteggiare le emergenze e le catastrofi naturali. La settimana della #ProtezioneCivile #IoSeguoTgr - GiuseppeConteIT : Al via domani la Settimana nazionale della Protezione Civile. Un’iniziativa che ho fortemente voluto per diffondere… -