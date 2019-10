Protezione Civile | i Canadair rientrati in Italia a causa delle condizioni meteo avverse

Settimana della Protezione Civile - incontro oggi a Ragusa : Nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione civile” un incontro di approfondimento è stato organizzato dalla Prefettura anche a Ragusa

Modica - attivato nuovo Presidio della Protezione Civile : attivato a Modica il nuovo Presidio Territoriale della protezione Civile. Entra in funzione per le criticità legati a condizioni meteo avverse

Maltempo Liguria - Giampedrone : “I livelli di allerta siano competenza della Protezione Civile” : “Quanto accaduto questa mattina dopo l’intervento del nostro dipartimento che peraltro ha visto le immediate scuse dell’amministrazione di Serra Ricco’ e il ravvedimento sul messaggio che era stato travisato, è un qualcosa che andava assolutamente stigmatizzato come un comportamento al di fuori delle regolamentazioni di Protezione civile nazionali e europee. Stupisce pertanto che il consigliere Pastorino non sia a ...

Meteo Protezione Civile domani 16 Ottobre : perturbazione si attenua e si sposta verso Sud : Nella giornata di domani la perturbazione che oggi ha colpito con forti piogge e temporali l'Italia centro-settentrionale, si muoverà, molto attenuata, verso sud-est. Debole instabilità è attesa...

Sicilia : Settimana Protezione Civile - incontri in prefettura Palermo (2) : (Adnkronos) - Alle 10, nella Sala Dalla Chiesa, le autorità locali della Protezione civile incontreranno i sindaci per dialogare sul tema della prevenzione e alle 10.30 gli studenti incontreranno la Protezione civile. Coinvolti gli alunni di sette istituti della città. Venerdì 18 ottobre, alle 10.30

Sicilia : Settimana Protezione Civile - incontri in prefettura Palermo : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Proseguono, a Palermo, le iniziative per la 'Settimana Nazionale della Protezione civile' (13-20 ottobre), promossa dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della Protezione civile, sul

Sicilia : Settimana Protezione Civile - incontri in prefettura Palermo : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – Proseguono, a Palermo, le iniziative per la ‘Settimana Nazionale della Protezione civile’ (13-20 ottobre), promossa dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della Protezione civile, sulla riduzione dei rischi e sulla conoscenza delle diverse articolazioni del Servizio nazionale di Protezione ...

Sicilia : Settimana Protezione Civile - incontri in prefettura Palermo (2) : (Adnkronos) – Alle 10, nella Sala Dalla Chiesa, le autorità locali della Protezione civile incontreranno i sindaci per dialogare sul tema della prevenzione e alle 10.30 gli studenti incontreranno la Protezione civile. Coinvolti gli alunni di sette istituti della città. Venerdì 18 ottobre, alle 10.30, il prefetto Antonella De Miro incontrerà presso l’Istituto comprensivo statale L. Capuana una delegazione di studenti coinvolti ...

“La Scienza per la Protezione Civile” : domani a Napoli una giornata dedicata a numerose e importanti attività : Nell’ambito della Prima edizione della Settimana della Protezione civile (13 – 19 ottobre 2019), domani 16 ottobre 2019 a Napoli dalle 09:30 nell’Aula Magna Storica, nella sede centrale di corso Umberto I della Federico II, si terrà la giornata “La Scienza per la Protezione Civile”, dedicata alle numerose ed importanti attività che la comunità scientifica svolge nell’ambito del Servizio Nazionale della ...

La Protezione Civile ha diramato l'allerta maltempo in Liguria e nel Nord-Ovest : Temporali nella notte sulla Liguria per l'arrivo di una perturbazione atlantica che nelle prossime ore determinerà un deciso peggioramento sulle regioni nord-occidentali, in estensione. La fase di maltempo sarà caratterizzata da precipitazioni temporalesche anche intense, specie su Liguria e Piemonte, e da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle ...

Protezione Civile : allerta maltempo da domani pomeriggio e per successive 12 ore : Roma – La Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla, a partire da domani pomeriggio e per le successive 12 ore, a causa dei forti temporali in arrivo. “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani, martedì 15 ottobre e per le successive 9-12 ore si prevedono ...

Allerta meteo della Protezione Civile per Martedi' 15 Ottobre - venti forti e intense piogge : Una perturbazione atlantica porterà piogge, temporali e vento forte nella giornata di Martedì su diverse regioni italiane. Ad essere colpito dal maltempo sarà in particolar modo il centro-nord....

Il maltempo fa sul serio - pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : temporali e venti forti su molte regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Dalla prossima notte una perturbazione atlantica determinerà un momentaneo ma deciso peggioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali, in estensione, durante la giornata di domani, al resto del settentrione e al versante tirrenico delle regioni centrali. La fase di maltempo sarà caratterizzata da precipitazioni temporalesche anche intense, specie su Liguria e Piemonte, e da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Sulla base delle ...

Settimana Protezione Civile : Borrelli e Fioramonti ringraziano la comunità scientifica : Il ruolo della scienza nelle attività di Protezione Civile è stato il tema al centro dei lavori della giornata di studio promossa oggi a Roma in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile. All’incontro hanno partecipato giornalisti scientifici, docenti universitari, ricercatori e scienziati appartenenti agli enti e ai centri di competenza che garantiscono le attività di monitoraggio, sorveglianza, previsione e prevenzione dei ...