‘Premio Emanuela Loi’ alla giovane ballerina sopravvissuta all’esplosione di Parigi

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – C’è anche laAngela Grignano, latrapanese rimasta gravemente ferita nell’esplosione avvenuta lo scorso gennaio a, tra le donne premiate con il ‘Premio CoraggioLoi 2019’ che sarà consegnato sabato prossimo, 26 ottobre. Giuntosua seconda edizione, il Premio è dedicato aLoi, fra le prime donne poliziotto che hanno prestato servizio come agente di scorta in Italia. Ed è morta proprio mentre prestava servizio come scorta al giudice Paolo Borsellino, quella domenica del 19 luglio 199. La prima donna in divisa a morire in servizio per mano della mafia. A Villa Malfitano, sabato 26 ottobre, a partire dalle 18, si terrà una riflessione “sul ruolo delle tante donne che ancor prima di essere custodi di giustizia e verità, sono persone con le loro vite, con i loro sogni, con ...

News24Italy : #Sicilia: alla ballerina gravemente ferita nell'esplosione di Parigi il Premio Emanuela Loi - Annasaba8 : RT @_simonapasquale: Il @PremioNapoli adotta il Premio #IlMondoSalvatoDaiRagazzini incontri a PalazzoReale h18: 23 ott Bernard Friot, 11 no… - Francesco_Morra : RT @_simonapasquale: Il @PremioNapoli adotta il Premio #IlMondoSalvatoDaiRagazzini incontri a PalazzoReale h18: 23 ott Bernard Friot, 11 no… -