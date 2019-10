Porta a porta | Bruno Vespa svela il retroscena su Salvini e Renzi | Cosa hanno fatto

Malore per Matteo Salvini appena sceso dall'aereo : Portato (in ospedale) e poi dimesso : Il segretario della Lega è stato sottoposto ad accertamenti in ospedale a Trieste: sospetto è che possa trattarsi di una...

"Scomparse" - come Portate via da un soffio di vento : Ciro Curcelli, cinquantatre anni, agente di polizia penitenziaria nella notte del 12 ottobre 2019 ha ucciso Teresa, la moglie, e le sue 2 figlie Miriana e Valentina di tredici e diciotto anni. Uccise con la pistola d’ordinanza portata dal lavoro. Basterebbe solo questo per farti cadere nello stato di profondo, infinito senso di scoramento e impotenza che il tuo stomaco conosce ormai cosi bene ogni volta che, ormai di routine, appare ...

Malore per Salvini : trasPortato in ospedale a Monfalcone : Il leader della Lega è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, ma starebbe già meglio. Era sbarcato all'aeroporto di Ronchi per assistere ai funerali degli agenti uccisi a Trieste

Lucia Ascione a Blogo : "Bel Tempo Si Spera ha le poltrone magiche - da noi non c'è pettegolezzo. Ho rifiutato proposte economiche imPortanti perché..." : "Non credo che la gente abbia bisogno di sapere da me come si chiama l'uomo della mia vita, quante stanze ha la mia casa o cosa mi piace fare nel Tempo libero. Credo che la gente abbia capito che io sono quella che parla in tv. Quella che a volte si commuove. Quella che ha fatto fatica in un momento di grande difficoltà per la sua salute. Ma che non ha vergogna di mostrarsi nelle sue fragilità. Io sono una di loro, sono una persona normale. ...

Renzi sfida Salvini sul caso Savoini - il leghista : “Portatemi una prova”. Ma la procura di Milano ha audio - la bozza del contratto e chat : “Portatemi una prova e faccio tutto, un processo, un elemento, qualcosa. Io mi fido della gente”. È quasi alla fine del duello tv a Porta a Porta che Matteo Salvini, ex vicepremier e ed ex ministro dell’Interno, risponde alla domanda dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Perché non quereli Savoini. Se a me dicono che ho rubato io lo porto in tribunale”. In attesa del processo, se e quando ci sarà, al ...

Ascolti tv - dati Auditel 15 ottobre : la Nazionale sfiora i 6 milioni - boom di Porta a Porta con Matteo Salvini e Matteo Renzi : L’incontro Liechtenstein-Italia, trasmesso da Rai 1, ha vinto la prima serata di martedì 15 ottobre con 5.969.000 telespettatori e il 23.4% di share, ma il vero record della serata è quello ottenuto da Bruno Vespa con la puntata di ‘Porta a Porta‘ che ha ospitato il confronto tra Matteo Salvini e Matteo Renzi e che ha ottenuto 3.808.000 telespettatori con il 25.4% di share. Ascolti tv prime time Nel prime time, al secondo ...

Manovra - imPortanti novità per il 2020 : IVA - superticket - meno tasse per i lavoratori - bonus per chi paga col bancomat [DETTAGLI] : Il Consiglio dei Ministri che si e’ riunito ieri, martedi’ 15 ottobre, alle ore 23.02 a Palazzo Chigi, si e’ concluso alle 4.35 di notte, dopo oltre cinque ore. Il Cdm ha dato approvato il decreto legge che introduce ‘Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili’, e il ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 ...

Fifa 20 : patch 1.05 disponibile Ecco le modifiche apPortate : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento, la patch 1.05, per Fifa 20, sia su PC che, a partire dal 16 ottobre, anche su console PS4 ed Xbox. Queste le note di rilascio, con la nostra traduzione in italiano. Risolti numerosi problemi fra cui quelli della carriera allenatore ed il bug della forma fisica […] L'articolo Fifa 20: patch 1.05 disponibile Ecco le modifiche apportate proviene da FUT Universe.

Ascolti TV | Martedì 15 ottobre 2019. La Nazionale al 23.4% - Il Libro di Henry 9.8%. Porta a Porta con Renzi e Salvini al 25.4% : Il CT della Nazionale Roberto Mancini Su Rai1 l’incontro Liechtenstein-Italia, utile per la Qualificazione agli Europei 2020, ha conquistato 5.969.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 Il Libro di Henry ha raccolto davanti al video 2.275.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.506.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 2.170.000 ...

League of Legends : Wild Rift Porta League of Legends su console e dispositivi mobile : In occasione delle celebrazioni per il decimo anniversario di League of Legends, Riot Games ha deciso di sganciare diverse bombe niente male annunciando una miriade di nuovi progetti in fase di sviluppo più o meno avanzata. Tra i tanti annunci c'è spazio anche per l'arrivo del noto MOBA su console e dispositivi mobile.Gli sviluppatori ci tengono immediatamente a sottolineare che non si tratterà di un mero porting e probabilmente è proprio per ...