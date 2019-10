Pomeriggio 5 | Lory Del Santo e una nuova figlia a 61 anni dopo i drammi | sconcerto in

Lory Del Santo a Pomeriggio5 : Mi piacerebbe una bambina in affido : La relazione tra Lory Del Santo e Marco Cucolo dura ormai da diversi anni. La differenza di età non è mai stata un problema per la bella showgirl e nemmeno per il modello napoletano. Nelle loro apparizioni pubbliche, infatti, la coppia appare sempre più unita e complice. C'è questo alla base del nuovo desiderio di maternità di Lory Del Santo, che solo un anno fa ha perso il suo amato figlio Loren a distanza di anni dalla tremenda morte del ...

