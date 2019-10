Polonia | Greenpeace | “Trovato sito illegale di stoccaggio di plastica proveniente

La denuncia di Greenpeace : “In Polonia tonnellate di plastica italiana abbandonata” : Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti di plastica in Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di balle, almeno in parte provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani italiani, in un’area industriale di Gliwice, in Polonia. Nelle balle di rifiuti plastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti ...

