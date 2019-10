Poliziotti uccisi | i funerali a Trieste | l' Italia piange Matteo Demenego e Pierluigi

Funerali Poliziotti uccisi a Trieste - migliaia rendono omaggio. VIDEO : "Trieste vi offre il suo ultimo e affettuoso saluto, mentre resta fisso nella memoria di tutti il 4 di ottobre, festa di san Francesco, Patrono d'Italia, quando una follia omicida, spropositata e crudele, ha privato le vostre giovani vite di un futuro pieno di propositi e progetti”. Così l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, ha aperto l'omelia durante la messa per i Funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i poliziotti uccisi nella ...

A Trieste i funerali dei Poliziotti uccisi : cos’è successo il 4 ottobre a Rotta e Demenego : In attesa dei funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, in programma oggi a Trieste, ecco la ricostruzione della sparatoria verificatasi alla Questura della città giuliana lo scorso 4 ottobre, nel corso della quale sono rimasti uccisi i due agenti per mano di Alejandro Augusto Stephan Meran.Continua a leggere

Almeno 13 Poliziotti sono stati uccisi in Messico in un attacco armato : Almeno 13 poliziotti sono stati uccisi, e tre feriti, nello stato di Michoacán, nel Messico occidentale. Associated Press scrive che i poliziotti erano entrati in una casa della città di El Aguaje per eseguire degli arresti e che diversi uomini armati hanno sparato

Strage di Poliziotti in Messico - 14 agenti uccisi in un’imboscata : Almeno quattordici agenti sono stati uccisi in una imboscata nello Stato di Michoacan, nel Messico occidentale, secondo quanto reso noto dal ministero federale della sicurezza. Gli assassini probabilmente appartengono alla temuta organizzazione del Cártel Jalisco Nueva Generación. In corso indagini per identificare i responsabili.Continua a leggere

Post offensivo sui Poliziotti uccisi : denunciato a Ragusa : Un pluripregiudicato di Vittoria, dopo il delitto di Trieste, ha insultato la memoria dei due agenti. Dovrà rispondere di "diffamazione a corpo dello Stato"

Sparatoria Trieste - mercoledì 16 ottobre i funerali dei Poliziotti uccisi : Martedì 15 ottobre dalle ore 17.00 presso il famedio della Questura di Trieste sarà allestita la camera ardente per l'ultimo saluto a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi nella Sparatoria di Trieste. Il giorno successivo, mercoledì 16 ottobre, il vescovo di Trieste celebrerà i funerali.Continua a leggere

Poliziotti uccisi a Trieste - domani corteo solidarietà a Palermo : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Si terrà domani a Palermo, a partire dalle ore 16, il corteo spontaneo organizzato e ideato da Marcella Chirchio, operatrice televisiva, "per manifestare vicinanza a tutte le Forze dell’Ordine dopo i fatti di Trieste e unirsi al dolore dei familiari delle vittime". Da

Poliziotti uccisi a Trieste - l’inaspettato e bellissimo gesto di Alan Sorrenti : “Mi ha toccato molto questo video. Anche perché ne ho avuto notizia da un mio fan poliziotto diventato amico in tanti anni, che li conosceva. Mi sono sentito molto vicino a questi ragazzi. Tanto che stamattina ho mandato alla Questura di Trieste dei fiori con le condoglianze e un biglietto dedicato Matteo e Pierluigi: sarete sempre ‘Figli delle stelle'”. Così Alan Sorrenti parla all’Adnkronos della commozione provata guardando il video-selfie ...

Poliziotti uccisi a Trieste - la pista tedesca : si cercano legami del killer con gruppi criminali : Alejandro Augusto Stephan Meran è in carcere, piantonato a vista da un agente della polizia penitenziaria di Trieste che ha il compito di sorvegliarlo 24 ore su 24 per evitare che commetta...

Poliziotti uccisi - la fidanzata di Matteo Demenego : Via da me troppo presto : "La vita ti ha portato via da me troppo, troppo presto". Un lungo messaggio e una foto insieme in un momento di spensieratezza. Così Valentina Sorriso Saponaro dedica un post su Facebook al fidanzato Matteo Demenego, il poliziotto di 31 anni, ucciso nella sparatoria in Questura a Trieste di venerdì 4 ottobre, insieme al collega Pierluigi Rotta, di 34 anni. "Ti voglio ricordare così amore mio, Felice e sorridente", scrive nel post la ...