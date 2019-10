Persona è il nuovo album di Marracash fuori il 31 ottobre

Un nuovo video di The Outer Worlds mostra i vari modi in cui potremo Personalizzare i Personaggi : Obsidian Entertainment ha iniziato a mostrare nuovo materiale per il suo The Outer Worlds. Ora Nitai Poddar, narrative designer del gioco, ha evidenziato il sistema di creazione del personaggio in un nuovo video.Lo sviluppatore spiega che attributi come Perception aumenteranno caratteristiche come l'headshot. Ci sono abilità come Intimidate, utile nelle conversazioni. Si può sbloccare poi l'abilità Terrify a un livello abbastanza alto. Ciò ha ...

Marracash torna con il nuovo album Persona : Si chiamera' "Persona" il nuovo album di Marracash, in uscita il 31 ottobre, a 3 anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio.

Marracash è pronto a tornare con un nuovo album intitolato “Persona” : In uscita il 31 ottobre The post Marracash è pronto a tornare con un nuovo album intitolato “Persona” appeared first on News Mtv Italia.

Autostrade : sindacati - nuovo sciopero Personale domenica 13 e lunedì 14 (2) : (AdnKronos) – Per lo sciopero, spiegano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, “dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 13 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 14 si fermerà il personale turnista, sottoposto alla 146, addetto agli impianti, alla sala radio e gli ausiliari alla viabilità, garantendo i servizi minimi”. Il resto del personale, compreso quello addetto ai ...

Autostrade : sindacati - nuovo sciopero Personale domenica 13 e lunedì 14 : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “nuovo sciopero nelle Autostrade domenica 13 e lunedì 14 ottobre”. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica “a seguito dell’ennesima grave rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da 10 mesi e della necessità di proseguire la mobilitazione del personale, dopo i primi due ...

Ms. Marvel è un Personaggio chiave di Marvel's Avengers e il nuovo trailer ce lo dimostra : Ms. Marvel farà parte del roster di Marvel's Avengers, titolo dedicato agli amati eroi Marvel realizzato da Square Enix.Come possiamo vedere, nel gioco potremo controllare personaggi come Tony Stark (Iron Man), Steve Rogers (Captain America) e Natasha Romanoff (Vedova Nera), per fare alcuni esempi, e come se non bastasse ci saranno personaggi anche meno noti ma non per questo meno amati dagli appassionati. In questo particolare caso stiamo ...

Migranti - Di Maio : “Oggi nuovo decreto - in quattro mesi si deciderà se una Persona può restare o va rimpatriata” : “Domani firmerò un decreto che ci permetterà in 4 mesi di capire se le persone che arrivano possono stare qui o devono essere rimpatriate“. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio su Rete4 ha annunciato la presentazione di un provvedimento che dovrebbe accelerare le decisioni delle commissioni territoriali che valutano le richieste di protezione internazionale. “E’ una cosa che nasce dal concerto ...

Cast e Personaggi di Big Mouth 3 su Netflix - dal 4 ottobre nuovo viaggio fra le ansie dell’adolescenza : Big Mouth 3 debutta su Netflix il 4 ottobre con dieci nuovi episodi. Dopo il trionfale successo delle prime due stagioni e dello speciale di San Valentino, la serie animata creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett riporta sugli schermi il gruppo di adolescenti newyorchesi alle prese con gli sconvolgenti cambiamenti della pubertà. Consolidati i ruoli dei personaggi principali e secondari, inclusi gli inquietanti ...

Star Wars - ecco il nuovo Personaggio Baby Frik : Col precedente Gli ultimi Jedi era stata la volta dei Porg, una sorta di pinguini pelosi e pucciosi inseriti più per ragioni di merchandising che per efficacia narrativa. Ora il mondo di Star Wars sembra puntare su un altro bizzarro personaggio chiamato Babu Frik: nell’ultima pellicola della trilogia in corso, L’ascesa di Skywalker, che uscirà il prossimo dicembre, vedremo infatti l’introduzione di questo piccolissimo ...

Salvini indagato di nuovo per sequestro di Persona : 'L'ho fatto e lo rifarò finché campo' : L'ex ministro dell'interno Matteo Salvini ha annunciato, nel corso di un comizio a Riccione, di aver ricevuto, nella giornata di sabato, un nuovo fascicolo da parte del tribunale dei ministri, che dovrà decidere entro i prossimo novanta giorni per il reato di sequestro di persona. Salvini infatti avrebbe impedito lo sbarco dalla nave di cento migranti in Sicilia. Il caso ricorda la vicenda della nave Diciotti. Nuova indagine per Salvini Piccola ...

Atletica - Mondiali 2019 : Luminosa Bogliolo e il sogno di una finale possibile nei 100 hs. Un nuovo Personaggio per l’Italia : Una stagione vissuta sempre al massimo: Luminosa Bogliolo è già entrata nel cuore degli appassionati italiani di Atletica per la sua capacità di farsi trovare pronta al momento giusto e di gareggiare sempre su ottimi livelli nei 100 ostacoli, gara in cui punta ad una finale mondiale. La ligure arriva da tre mesi di grande spessore: se si esclude la sfida tra Europa e Usa di Minsk, in tutte le altre gare la specialista degli ostacoli azzurra ha ...

Un nuovo video di Need for Speed Heat mostra l'estesa Personalizzazione dei veicoli : Need for Speed ​​Heat arriverà l'8 novembre e un nuovo video emerso in rete mostra il suo nuovo sistema di personalizzazione dei veicoli. Oltre alle tipiche opzioni di personalizzazione (come la modifica di cerchi, spoiler e colore), Need for Speed: Heat offrirà alcune opzioni aggiuntive interessanti. Ad esempio, potrete creare i vostri adesivi per auto e posizionare i loghi disponibili dove vorrete. Questo è qualcosa che ...