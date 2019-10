Perché con GigaRicarica Vodafone 10 solo 9 euro di credito caricati?

Lucia Ascione a Blogo : "Bel Tempo Si Spera ha le poltrone magiche - da noi non c'è pettegolezzo. Ho rifiutato proposte economiche importanti Perché..." : "Non credo che la gente abbia bisogno di sapere da me come si chiama l'uomo della mia vita, quante stanze ha la mia casa o cosa mi piace fare nel Tempo libero. Credo che la gente abbia capito che io sono quella che parla in tv. Quella che a volte si commuove. Quella che ha fatto fatica in un momento di grande difficoltà per la sua salute. Ma che non ha vergogna di mostrarsi nelle sue fragilità. Io sono una di loro, sono una persona normale. ...

Perché l'Italia è il paese sviluppato con il più alto numero di occupazioni : Sgomberato in prima mattinata, è stato già rioccupato alle 10 il Nuovo Cinema Palazzo di San Lorenzo. Una decina di attivisti ha rotto i sigilli ed è subito rientrata nella struttura, che dal 2011 è appunto sotto il controllo di un gruppo di organizzazioni che vogliono impedire la trasformazioni in

M5S : Fico - ‘alleanza con Pd? no perchè torna Salvini - guardiamo avanti’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Qui non si deve mai pensare che torna o non torna Salvini. Non è questo il punto”. Roberto Fico risponde così a Cartabianca in merito a un’alleanza con il Pd ‘anti-Salvini’. “Ci sono le elezioni, si vota e chi vince va al governo. Perciò bisogna lavorare su cosa su vuol fare. Dobbiamo guardare avanti”. L'articolo M5S: Fico, ‘alleanza con Pd? no perchè torna ...

MotoGp – Dovizioso ha le idee chiare : “Marquez e Rossi? Vale secondo me ha più talento - ecco perchè” : Andrea Dovizioso non ha dubbi: ecco chi è più talentuoso tra Rossi e Marquez per il forlivese della Ducati I giochi sono ormai definitivamente chiusi: Marc Marquez è il campione del mondo 2019 di MotoGp. Lo spagnolo ha potuto festeggiare il suo ottavo titolo iridato poco più di una settimana fa, grazie alla vittoria in Thailandia. Adesso saranno gli uomini alle sue spalle a dover battagliare per una posizione sul podio: tra questi ...

Perché Harold Bloom è considerato il più grande critico occidentale : Harold Bloom (foto: Antonia Cesareo/Fotogramma/Ipa) È morto il 14 ottobre 2019 all’età di 89 anni Harold Bloom, professore di letteratura all’università di Yale e universalmente considerato come uno dei più grandi critici letterari del Novecento, e addirittura come l’incarnazione critica della letteratura occidentale la cui immagine lui stesso contribuì a forgiare in un’attività estremamente prolifica di centinaia di ...

Renzi e Salvini si sfidano in tv : cosa può succedere e Perché un confronto proprio ora : L'atteso confronto/scontro televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini andrà in onda questa sera su Rai 1: la registrazione della puntata di Porta a Porta ci sarà alle 18, la messa in onda alle 22.50 (e poi disponibile in streaming su Rai Play). Non ci saranno supporter né regole ben definite durante il dibattito in cui il padrone di casa, Bruno Vespa, si rivolgerà ai leader di Italia Viva e Lega per dare vita a un duello su tutti i temi ...

Perché i “medioevali” Araldi del Vangelo ce l’hanno tanto con gli indios : Il Sinodo sull’Amazzonia procede tra qualche sbadiglio della stampa, dopo lo scoppiettante inizio polemico animato soprattutto dai contestatori della linea sinodale su temi come il celibato dei preti, che con la vita delle popolazioni indie hanno poco a che fare. C’è però una notiziola apparenteme

Matteo Renzi e Salvini a Porta a Porta - "zero regole" da Bruno Vespa : Perché trema Giuseppe Conte : Matteo Salvini contro Matteo Renzi. Il duello che andrà in onda stasera 15 ottobre da Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai 1 durerà 75 minuti e non ci saranno regole: né timing per le risposte né alcun diritto di replica. Tantomeno la claque. Solo i due sfidanti, il conduttore e i giornalisti in studi

Guerra in Siria - Perché la Turchia bombarda i curdi : il conflitto spiegato in 4 punti : La strategia di Ankara, il ricatto di Erdogan, il ruolo di Trump e dell'Europa, un Paese in macerie e un popolo mai nato: è...

Perché il «Joker» con Joaquin Phoenix - Leone d'oro a Venezia - corre già per gli Oscar : C’è chi dice che è eccessivo, quasi caricaturale, e chi addirittura sostiene che con la trasformazione fisica gioca facile, ma Joaquin Phoenix è da Oscar nei panni di Joker. Anche senza Coppa Volpi, che avrebbe meritato a pari merito con il bravissimo Luca Marinelli. Il motivo? Vi sarà chiaro a pochi minuti dall'inizio del film (meno di tre, per l’esattezza). L’attore, che ha già vinto a Venezia ...

Lega : Salvini - ‘mi confronto con Renzi Perché non scappo mai’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Io non scappo mai. Mi confronto con Renzi perché non ho paura delle mie idee”. Così Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Radio. L'articolo Lega: Salvini, ‘mi confronto con Renzi perché non scappo mai’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

“Boicottiamo i prodotti turchi” : l’appello con il codice a barre rimbalza sui social - ma è una bufala. Ecco Perché : Da giorni circola in rete un post che invita al boicottaggio dei prodotti turchi, riconoscibili dal numero 869: l’appello si è diffuso sui gruppi Whatsapp e su Facebook, come forma di protesta contro il regime di Erdogan e le violenze contro il popolo curdo. Ma attenzione, le cose non stanno veramente così e il numero, spiegano i siti a tutela dei consumatori, non è necessariamente associato al luogo di produzione. L’immagine che sta rimbalzando ...

Storie italiane - Eleonora Daniele sconcertata da Nini Salerno : "Mi auguro sia solo una battuta - Perché io..." : Momenti di imbarazzo a Storie italiane. Ospiti di Eleonora Daniele sono Nini Salerno, in studio, e l'amico Jerry Calà in collegamento. Metà dei mitici Gatti di vicolo Miracoli. Quando la Daniele mostra in video alcune immagini d'epoca risalenti agli anni Settanta, Salerno ha gli occhi lucidi e ammet

Cosa può fare l’Europa contro Erdogan? Poco o nulla - ecco Perché : (Foto: Matt Cardy/PA Wire) Mentre dal confine turco-siriano continuano ad arrivare resoconti, immagini e video raccapriccianti, e Recep Tayyip Erdogan non sembra voler retrocedere di un metro dalle sue posizioni e dall’invasione del Kurdistan siriano, viene da domandarsi quali siano le frecce di cui disponga davvero l’Unione Europea. È infatti evidente che a quelle latitudini si parli una lingua diversa e che le minacce di sanzioni economiche o ...