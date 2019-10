Per i curdi Ras al-Ein è la nuova Kobane | ma ora in Siria l' ago della bilancia è Putin

"Non lasciare soli i curdi - nuovi Davide contro Golia”. L'appello di Un Ponte Per... : Non lasciare soli i curdi, nuovi “Davide contro Golia”, o l’instabilità si estenderà nel resto della Siria - già devastata da una guerra che prosegue dal 2011 - e rinfocolerà le tensioni in Medio Oriente: questo l’appello che Un Ponte Per... (Upp) lancia al governo italiano e quindi alla comunità internazionale dalla Camera dei Deputati.L’offensiva ‘Fonte di pace’, ...

Jody Williams : "Il mondo fermi la pulizia etnica di Erdogan. I curdi combattono Per la libertà" : “Il mondo non può, non deve subire il ricatto di Erdogan. Non è vero che non esistono gli strumenti per arrestare la pulizia etnica che il presidente turco intende praticare nel Nord della Siria. Perché di pulizia etnica si tratta e non solo di una conquista di territori. Erdogan parla di guerra al terrorismo, ma coloro che lui chiama ‘terroristi’ sono donne e uomini che hanno combattuto, a differenza sua, ...

Turchia - la Francia schiera la flotta ma non Per difendere i curdi : Sanzioni e navi militari: nelle acque dell'isola di Cipro è iniziata un'altra guerra che vede protagonista la Turchia e in...

Guerra in Siria - Perché la Turchia bombarda i curdi : il conflitto spiegato in 4 punti : La strategia di Ankara, il ricatto di Erdogan, il ruolo di Trump e dell'Europa, un Paese in macerie e un popolo mai nato: è...

Curdi nelle truppe di Damasco. La corsa Per salvare Manbij dall’avanzata dei soldati turchi : L’esercito siriano si muove verso Nord e prende il controllo delle caserme dello Ypg. Scattano le sanzioni Usa su acciaio e leader di Ankara. Francesi in fuga da Kobane

Siria - soldati Assad con i curdi contro Turchia. Erdogan : “Attacchiamo Kobane e Manbij”. Trump : “In arrivo grandi sanzioni Per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan: “Andremo fino in fondo. Siamo determinati. Finiremo quello che abbiamo iniziato”, ha dichiarato il Sultano. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un ...

Siria - Bonino : “Contro la Turchia serve embargo europeo. Commozione Per i curdi? SPeriamo non sia effimera” : “Che si farà con le commesse di armi negoziate prima del Consiglio dell’Unione europea di oggi, si interrompono o non si interrompono? Spero che Conte e Di Maio vengano in aula velocemente per chiarirlo”. La senatrice di +Europa, Emma Bonino, lancia questo interrogativo al governo durante un incontro organizzato dall’Ispi a Milano. L’ex ministra degli Esteri definisce la dichiarazione politica uscita dal consiglio dell’Ue di oggi ...

Siria - Perché?Assad va in soccorso ai miliziani curdi : Per la prima volta dallo scoppio della guerra, si va verso lo scontro diretto tra l’esercito Siriano e quello turco. Al-Assad ha colto la palla al balzo per stringere una nuova alleanza con le milizie curde, con l’obiettivo di frenare l’avanzata di Erdogan sul suo territorio

Siria - soldati di Assad con i curdi contro la Turchia. Erdogan : "Attacchiamo Kobane". Trump : "In arrivo grandi sanzioni Per Ankara" : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un'intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan.

Erdogan : «Attaccheremo Kobane» L’Italia ferma l’export di armi - sanzioni dalla Ue (ma non Per i curdi) : Corsa contro il tempo per arrivare per primi nella città un tempo simbolo della resistenza contro l’Isis e ora nel mirino dei turchi. Trump rivendica il ritiro delle truppe: «Non andremo in un’altra guerra tra popoli che si combattono da 200 anni»

La Annunziata in lacrime Per i curdi : "Scusate ma non riesco..." - : Angelo Scarano Lucia Annunziata non ha trattenuto le lacrime nel corso dell'ultima puntata de In Mezz'Ora Lucia Annunziata non trattiene le lacrime. La conduttrice di In Mezz'Ora nel corso dell'ultima puntata si è lasciata andare ad un commento su quanto sta accadendo in Siria con la guerra tra i turchi e i curdi. Proprio durante la trasmissione di Rai Tre, la conduttrice ha annunciato, leggendo le agenzie, la morte dell'attivista ...

Siria - Palazzo Chigi : “Italia al lavoro Per stop armi a Turchia dall’Ue. Contrastare l’attacco Per evitare ulteriori sofferenze ai curdi” : Il governo italiano vuole che tutta l’Unione europea interrompa la vendita di armi alla Turchia, perché l’attacco militare nel nord della Siria va contrasto “con ogni strumento consentito dal diritto internazionale”. Dopo l’annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dal palco di Italia 5 Stelle, arriva anche la nota ufficiale di Palazzo Chigi: “Il Governo è già da ieri al lavoro affinché l’opzione ...

Lucia Annunziata si commuove a Mezz'ora in più Per il dramma dei curdi : "Scusate - non ce la faccio" : Qualcosa che semplicemente non si era mai visto: Lucia Annunziata che si commuove in diretta tv. È accaduto durante Mezz'ora in più, il programma che conduce su Rai 3 la domenica pomeriggio. Mai visto, appunto. Sempre seria, dura, quasi inscalfibile. Ma di fronte al dramma dei curdi anche lei si è c

