Pavia | rubano carburante per 5mila euro | denunciati

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Una coppia avrebbe rubatoda diversi distributori per un importo complessivo di. I carabinieri di Rivanazzano Terme, in provincia di, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 52 anni e una donna di 48 per furto aggravato in concorso. I