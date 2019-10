Pattinaggio di figura | Grand Prix 2019 | gli obiettivi di Charlène Guignard-Marco Fabbri

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) No, non è stato un sogno. Ed è arrivato il momento di dimostrarlo. Reduci da una stagione incredibilesono pronti a riconfermare le loro prestazioni sfoderando davanti a tutto il mondo il loro eccezionale talento. A differenza della scorsa edizione la qualificazione alle Finali, quest’anno in programma a Torino dal 5 all’8 dicembre, sarà certamente più complessa. Tuttavia nell’unica gara disputata fino a questo momento, il Lombardia Trophy, i danzatori delle Fiamme Azzurre di stanza all’IceLab di Bergamo vincendo a mani basse hanno dimostrato di avere tutti i mezzi a disposizione per compiere l’impresa. Proprio tra le mura amiche gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli hanno presentato i due nuovi programmi, pattinando una rhythm dance (sulle originali note di “Paramour“, musical visionario del Cirque du Soleil) da 79.47, ...

