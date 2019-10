Papa Francesco | la telefonata al prete ligure | numero sconosciuto | la sorpresa è

Vittorio Feltri contro Papa Francesco : "Dice che non bisogna mangiare troppo - ma lui è grasso e sta benone" : Vittorio Feltri ancora contro Papa Francesco. Questa volta il direttore di Libero non commenta la linea pro-migranti sostenuta da Bergoglio, tutt'altro: "Altro che lotta contro la fame nel mondo. Il Papa dice che mangiare troppo fa male. Ma lui è grasso e sta benone" scrive sul suo profilo Twitter.

Papa Francesco - nominato il nuovo capo della Gendarmeria : è Gianluca Gauzzi Broccoletti - vice di Giani : L'operazione trasparenza indetta da Papa Francesco non sembra ottenere grandi successi. Dopo le dimissioni di Domenico Giani, a causa dello scandalo sui cinque dipendenti della Santa Sede implicati in investimenti milionari, Bergoglio nomina subito un sostituto. Il nome è quello di Gianluca Gauzzi B

Papa Francesco - il segreto sulla rapida ascesa di Domenico Giani : chi c'era dietro l'ex capo della Gendarmeria : Domenico Giani ha dato le dimissioni a Papa Francesco dopo la soffiata che vedeva protagonisti cinque dipendenti della Santa Sede sospesi in quanto coinvolti nell'indagine sugli investimenti milionari. Giani, ex maresciallo della Guardia di Finanza, è arrivato nel giro di pochissimo tempo ai vertici

Papa Francesco - la richiesta a Giuseppe Conte : aiutare l'ex capo della Gendarmeria - Giani : Ora che Domenico Giani, capo della Gendarmeria vaticana, si è dimesso per la "velina" uscita sui cinque impiegati coinvolti nell'inchiesta finanziaria, Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni. E in attesa che la bufera passi dal Vaticano, rivela Il Messaggero in un retroscena, è partita una ri

Papa Francesco accetta le dimissioni di Giani. Il capo della Gendarmeria : «Colpito dal dolore provocato» : Città del Vaticano ? Il terremoto in Vaticano continua. Il Papa ha accettato le dimissioni del comandante della Gendarmeria vaticana, Domenico Giani per avere firmato le disposizione...

Papa Francesco accetta le dimissioni del capo della Gendarmeria Giani per le foto segnaletiche : Città del Vaticano ? Il terremoto in Vaticano continua. Il Papa ha accettato le dimissioni del comandante della Gendarmeria vaticana, Domenico Giani per avere firmato le disposizione...

Vaticano - si dimette il comandante della Gendarmeria : ciò che Papa Francesco non ha potuto tollerare : Non saltano le teste, ma fioccano le dimissioni. Un caso clamoroso in Vaticano: si è infatti dimesso il comandante del Corpo di Gendarmeria, Domenico Giani, il quale ha rimesso il proprio mandato nelle mani di Papa Francesco. La notizia è stata diffusa da un Bollettino della Sala Stampa della Santa

Sondaggio Antonio Noto sulle nozze tra preti : il 58% sta con Papa Francesco : Scompiglio in Vaticano per le aperture di Papa Francesco alla possibilità che i preti si possano sposare. Una rivoluzione, contraria alla tradizione, dovuta alla crisi vocazionale: si pensi che in Italia ogni anno circa 700 preti abbandonano l'abito talare. E tra questi più della metà lo fa per spos

Papa Francesco : Aiutare i poveri non è 'da comunisti' : La carità è di sinistra? A sbrogliare la matassa ci ha pensato Papa Francesco, spesso criticato per la sua eccessiva vicinanza agli ultimi e per una scarsa attenzione alla "dottrina". Il Pontefice, sempre pronto a predicare l'accoglienza verso i migranti, interrogato da due giovani su come mettere in pratica la solidarietà, sulle pagine di Famiglia Cristiana ha raccontato come si è avvicinato ai poveri. Bergoglio, da seminarista e da prete ...

Papa Francesco su Siria - l'appello al dialogo per cercare soluzioni efficaci : Papa su Siria: "Il mio pensiero va ancora una volta al Medio Oriente e in particolare all'amata e martoriata Siria".

Papa Francesco : "Abbiamo bisogno di guarire da vizi" : "Abbiamo bisogno di essere risanati dalla sfiducia in noi stessi, nella vita, nel futuro, da molte paure, dai vizi di cui siamo schiavi, da tante chiusure, dipendenze e attaccamenti: al gioco, ai soldi, alla televisione, al cellulare, al giudizio degli altri". Lo ha detto Papa Francesco durante l’omelia della messa di canonizzazione di cinque nuovi Beati. "Il Signore libera e guarisce il cuore, se lo invochiamo - ha sottolineato ...

Papa Francesco canonizza cinque santi : 11.10 cinque le canonizzazioni a Piazza San Pietro alla presenza di massime autorità fra le quali il presidente Mattarella e il principe Carlo d'Inghilterra. Diventeranno santi il cardinale Newman "custode dei nascenti",il miracolo ottenuto riguarda la guarigione di una donna incinta a rischio vita,sua e del nascituro. Saranno canonizzati da Papa francesco anche Giuseppina Vannini,fondatice delle Figlie di San Camillo,suore che assistono i ...

Papa Francesco non può più fidarsi di nessuno. Trema il Vaticano - clamoroso sospetto sulla Gendarmeria : Papa Francesco ha avviato la procedura per la sostituzione del capo della Gendarmeria vaticana Domenico Giani. Dopo lo scandalo finanziario che ha travolto il Vaticano Bergoglio si sarebbe convinto dell'opportunità di un cambio ai vertici della struttura che si occupa di tutte le inchieste avviate d