Paolo Bonaiuti | morto l' ex portavoce di Silvio Berlusconi

È morto Paolo Bonaiuti - ex portavoce di Berlusconi : È scomparso Paolo Bonaiuti, a lungo portavoce di Silvio Berlusconi. Il giornalista ed ex parlamentare è morto in una clinica romana, in seguito a una lunga malattia.