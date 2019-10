Panathinaikos-Milano | Eurolega basket | a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Si gioca domani sera alle 20.30 ora italiana alla O.A.K.A. Olympic Indoor Hall di Atene la partita della terza giornata di regular season di2019-2020 trae AX Armani Exchange. Il bilancio stagionale delle scarpette rosse di Ettore Messina è in perfetta parità, non certo quello che ci si aspettava dopo i colpi di mercato effettuati: due vittorie e due sconfitte in campionato, una vittoria e una sconfitta inè reduce dalla vittoria europea casalinga di venerdì contro lo Zalgiris Kaunas per 85-81 e dalla battuta d’arresto interna di domenica contro Brindisi per 92-89. I greci di Argyris Pedoulakis invece in campionato sono a punteggio pieno con tre successi su tre mentre i, dopo aver vinto contro la Stella Rossa di Belgrado per 87-82 hanno perso a sorpresa in trasferta giovedì scorso contro il Villeurbanne per 79-78. Per ...

