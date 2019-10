Pamela | Maria incalza su bullismo | confessioni ad Amici Celebrities

Patrizia Groppelli contro Maria Monsè a Pomeriggio 5 : "Sei in declino - farai la fine di Pamela Prati" (video) : Giovanni Ciacci, ospite della puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, di ' Pomeriggio 5', ha portato avanti una campagna, dal titolo 'Salviamo Perla Maria ' per restituire l'infanzia alla figlia di Maria Monsè . Ne è scaturito uno s contro con Patrizia Groppelli :prosegui la lettura Patrizia Groppelli contro Maria Monsè a Pomeriggio 5: "Sei in declino , farai la fine di Pamela Prati" (video) pubblicato su Gossipblog.it 02 ottobre 2019 18:26.

Grande Fratello Vip - Pamela Barretta concorrente : problemi - Maria interviene : Pamela Barretta al Grande Fratello Vip, l’indiscrezione che crea problemi Al Grande Fratello Vip 4 avrebbe dovuto esserci anche Pamela Barretta secondo le ultime indiscrezioni sui concorrenti: rumor a cui non abbiamo dato molto credito, a dire il vero, e che in effetti si sono rivelati infondati. Oggi il gossip sulla possibile partecipazione della Barretta […] L'articolo Grande Fratello Vip, Pamela Barretta concorrente : problemi , ...

Maria Pireddu - ecco chi è la bellissima sorella di Pamela Prati : le foto rarissime : Il caso ‘Mark Caltagirone’ non si è ancora concluso. Con il ritorno in televisione dei programmi che hanno trattato la vicenda, le tre protagoniste sono tornate ad affilare le lame. Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo sembrano non aver ancora esaurito tutto ciò che avevano da dire sul finto matrimonio tra la showgirl sarda e Mark Caltagirone. E dopo un’estate in cui tutte tre hanno dimostrato di voler riprendere in ...