Palermo | recuperata famiglia di turisti russi rimasta bloccata nella Riserva di Capo

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, e IV Reparto Volo della Polizia di Stato e Capitaneria di Porto per soccorrere unadiche eranaturale orientata diGallo (PA), alle pendici dell’omonimo monte. I tre, madre, padre e una bimba di 6 anni, ieri si erano accampati in tenda nei pressi del faro diGallo, lato Mondello. Stamattina avevano deciso di fare un’escursione. Imboccato il sentiero avevano proseguito in una zona impervia pensando di raggiungere Barcarello, dall’altro lato della montagna. A metà strada, in località Malpasso, sono rimasti bloccati, facendosi prendere dal panico. Nel tentativo di superare una cengia rocciosa molto ripida si erano procurate anche una serie di escoriazioni. Sono però riusciti a chiamare il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale ha avvisato ...