Palermo | presentato il ' Parco dei Suoni' all' istituto dei Ciechi

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) È statoquesta mattina all'dei"Florio Salamone" in via Angiò, 27 (traversa via Montepellegrino), a, il 'dei', primo stralcio dei lavori di riqualificazione della struttura storica che accoglie persone con diversi tipi di disabilità, non solo visiva, che verranno terminati presumibilmente entro marzo 2020. Si parte! Si chiama "dei" il nuovo spazio inclusivo situato all'interno dell'dei"Florio Salamone". Uno spazio di inclusione sociale e di aggregazione all'aperto riservato e progettato appositamente per persone con disabilità nonché dotato di strutture, strumenti e attrezzature utili allo svolgimento di diverse attività. Tra questi, un percorso sonoro, un'area di gioco ed una piccola pista di atletica, un campo polivalente, uno campo per il tiro con l'arco e un centro per la pet therapy con i cavalli ed altri ...

palermo24h : La scuola fa rete, presentato “L’Ora di Lezione non Basta” - amellaconcetta2 : RT @palermo24h: Palermo, presentato il Piano triennale di Transizione Digitale 2018-2020 - palermo24h : Palermo, presentato il Piano triennale di Transizione Digitale 2018-2020 -