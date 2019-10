Ornella Vanoni fa piangere Laura Torrisi | Maria De Filippi interviene

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Amici Celebrities:criticata duramente daLa concorrentesi è da poco esibita ad Amici Celebrities cantando ‘E penso a te’ di Lucio Battisti ottenendo grandi applausi tra il pubblico lì in studio che evidentemente ha molto apprezzato. Tuttavia c’è chi invece nella giuria non ha affatto gradito la sua esibizione:. Difatti quest’ultima, dopo che la Dee la Hunziker le hanno chiesto un parere, si è così pronunciata: “E’ una canzone intensa e non richiedeva quell’urlo finale…Le ho dato 3 e mezzo…Ma perchè bisogna strillare in quel modo? Mancava di intensità…Dovresti interpretare di più…” A quel punto il pubblico di Amici Celebrities ha iniziato a rumoreggiare contro la giurata, la quale però non ha fatto dietrofront.in lacrime ad Amici ...

MeMyselfandB15 : RT @lupi_manuela: Ornella Vanoni come stile di vita #AmiciCelebrities - lupi_manuela : Ornella Vanoni come stile di vita #AmiciCelebrities - DeS_Salvo : Il CODICE per votare Ornella Vanoni è il 118. #AmiciCelebrities -