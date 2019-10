Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Alla vigilia della requisitoria, il cui inizio era previsto per oggi, la procura di Palermo ha depositato i verbali di uncollaboratore di giustizia, Francesco Paolo Lo Iacono, che punta il dito contro il presuntodell'dell'avvocato Enzo Fragala': si tratta di Gregorio Di Giovanni,del mandamento di Porta Nuova, finora indagato a piede libero. Lo Iacono, arrestato in estate nell'ambito di un'inchiesta sui traffici di droga della mafia, sostiene di aver sentito lo stesso Di Giovanni parlare di una lezione da dare a un avvocato, nel corso di una riunione tenuta in un appartamento in cui lo stesso Lo Iacono aveva portato dei caffe': ilcollaborante lavorava infatti come commesso nel bar "Bobbuccio", che sorge di fronte all'ingresso del mercato del Capo. Lo stesso Di Giovanni, in quel contesto, avrebbe nominato Fragala', poi effettivamente aggredito a ...

ilfogliettone : Omicidio Fragalà, nuovo pentito indica mandante: è un boss - - palermo24h : Omicidio Fragalà, nuovo pentito rivela mandante: “E’ boss Di Giovanni” - PalermoToday : Svolta nell'omicidio Fragalà, parla un nuovo pentito: 'Il boss Di Giovanni il mandante' -