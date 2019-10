Ogni italiano butta nella spazzatura 36 chili di cibo all' anno

2019 - l’anno della rinascita : il tennis maschile italiano non è solo Berrettini e FOgnini : Gli ottimi risultati che i nostri tennisti stanno continuando a ottenere in tutte le parti del mondo e su tutte le superfici confermano che il 2019 è ufficialmente l’anno della rinascita del tennis maschile italiano. Su tutti, ovviamente, ci sono i risultati di Matteo Berrettini e di Fabio Fognini, il primo si è spinto fino alla semifinale degli US Open, traguardo che un italiano non raggiungeva da 42 anni, il secondo ha vinto il Masters 1000 a ...

Romano Carletti è il nonno italiano dell’anno. Emozione pura : Romano - 84 anni - e quel gesto da brividi che compie Ogni mattina : A Montemignaio, in provincia di Arezzo, c’è un signore, Romano Carletti, di 84 anni, che ogni giorno accompagna a scuola il piccolo Jaffar. Sei anni, di origini macedoni, il bambino è non vedente. Ha il padre taglialegna, un lavoro che lo porta via dall’alba alla sera, mentre la mamma non ha la patente e per Jaffar andare a scuola è un problema senza soluzione: nello scuolabus del paese, infatti, non è attivo l’accompagnamento per piccoli ...

Il caso Khalid - 18enne italiano respinto da Israele. Il console : “Succede a 50 italiani Ogni anno” : Fanpage.it ha parlato con Niccolò Manniello, console italiano a Tel Aviv, per avere un chiarimento sulla vicenda di Khalid, lo studente padovano interrogato, detenuto e infine espulso da Israele. “Ricordo benissimo il caso – afferma Manniello – purtroppo la nostra rappresentanza diplomatica può ben poco di fronte ai respingimenti della polizia di frontiera israeliana”. Come Khalid sono circa 50 gli italiani che ogni anno vengono rimpatriati. ...

Euro - la ricerca : la moneta unica ha tolto in media 74mila euro a Ogni cittadino italiano : L'euro ha ucciso il Sud. E la moltitudine di premier che sono passati da Palazzo Chigi negli ultimi 20 anni, purtroppo, non hanno capito - o hanno finto di non comprendere - che la ricetta applicata finora al Mezzogiorno, basata sull' assistenzialismo, ha prodotto la desertificazione economica e dem

“Per combattere il cambiamento climatico piantiamo un albero per Ogni italiano” : La sfida di Comunità Laudato Si’, Slow Food e Wwf: «Si può fare in fretta e con risultati straordinari»