Nome ‘Alto Adige’ | il presidente Kompatscher | “Modifichiamo legge” Ma FdI chiede al

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La retromarcia della Südtiroler Volkspartei è confermata. “In tutte le leggi che noi facciamo in Consiglio provinciale i testi devono coincidere e questo sicuramente la maggioranza del Consiglio si farà carico di farlo. Questo è l’impegno che ci siamo assunti“, ha detto ildella provincia di Bolzano, Arno, tentando di fatto di chiudere la polemica scatenata dalla sostituzione della parola “Alto Adige” con “provincia di Bolzano” nel testo della legge 30 sulle “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”. La Svp prova a far dimenticare tutto, per portare a casa senza ulteriori intoppi la parte della norma che più le interessa: la parificazione del tedesco all’italiano per l’iscrizione agli albi professionali che ...

